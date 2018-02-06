Cezaevindeki Behiç Aşçı sohbet hakkını kullanamıyor

Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Behiç Aşçı gönderdiği mektupta yaptığı 293 günlük ölüm orucu sonucunda verilen sohbet hakkının yeniden gasp edilmesine tepki gösterdi. Aşçı, konu hakkında itiraz yaptığı İnfaz Hakimliği’nin ret cevabı verdiğini aktardı.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre, KHK ile ihraç edilen eğitim emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatlığını yaparken gözaltına alınıp tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Behiç Aşçı, sohbet hakkını kullanamadığını yazdı. Avukat Aşçı, tutuklu bulunduğu Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde tecrit içinde tecride tabi tutulduklarını anlattı. Bu konuda İnfaz Hakimliği’ne yaptığı itirazın da reddedildiğini aktaran Aşçı, “İnfaz Hakimliği’ne göre biz T tipinde tecritte değilmişiz. Oysa sorun tecrit değil ki mevzuatta bir düzenleme var. Bazı kanun maddelerini uygulayıp, bazılarını uygulamama durumu olabilir mi? İnfaz Kanunları’na dayanılarak disiplin cezaları alıyoruz ama kanundaki sohbet hakkını kullanamıyoruz” diye tepki gösterdi.

‘Tek tip’ tepkisi

Mektubunda tek tip elbise dayatmasına da değinen avukat Aşçı, hükümetin “suçlu kıyafeti” olarak tanıttığı bu dayatmayı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

2006'da müvekkillerinin talepleri için açlık grevine başlamıştı

KHK’yle ihraç edilmelerinin ardından “işimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nın önünde açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Behiç Aşçı, daha önce müvekkillerinin yaptığı ve 2000’de başlayan ölüm orucu eyleminin taleplerini sahiplenmek için 2006’da ölüm orucu eylemine başlayarak 293 gün sürdürmüştü.

Aşçı, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevlerinin 107. gününde, bir açıklama yaparak açlık grevine başlayacağını duyurmuştu.