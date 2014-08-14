Cezaevindeki Atayün: Bunların ne suçları işlediklerini çok iyi biliyoruz

Ankara

22 Temmuz operasyonu kapsamında tutuklanan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, ailesi aracılığıyla "Askeri vesayetle mücadele ettik, şimdi de hukuk vesayeti ile ediyoruz" dedi ve "Ne yaptığımızı bildiğimiz gibi bunların ne suçları işlediklerini de çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Metris Cezaevi'nde bulunan Yurt Atayün'ün ailesiyle paylaştığı ifadeler şöyle: "Askeri vesayet ile mücadele ettik.Şimdi hukuk vesayeti ile mücadele ediyoruz. Bugün bizleri haksız ve hukuksuz bir şekilde alıkoyanlar ve esas suçlular yaptıkları hukuksuzlukları, hırsızlıkları ve vatana ihanetlerini kapatmayacaklar. Şu an sadece suç listeleri kabartmış oluyorlar.



Bu suçları da dahil olmak üzere eski-yeni hepsinin gerçek kanun adamları karşısında hesabını verip yargılanacaklar. Bu hukuksuzluk sürecinin 3 yıldan fazla sürmeyeceğini birlikte göreceğiz. Ne yaptığımızı bildiğimiz gibi bunların ne suçları işlediklerini de çok iyi biliyoruz.



İlk anlardaki hukuksuzluklara bakarak kimse moralini bozmasın bu devletin kanunlarına karşı işledikleri bütün suçların hesabını tek tek verecekler. Sağlığımız yerinde moralimiz yüksek hukuk işlediği zaman ve dışarı çıktığımız da kanunlar ve yargı önünde asıl suçluların hesap verdiği dönemler de gelecektir."