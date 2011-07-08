Cezaevindeki 102 kişinin durumu ağır

T24 - İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubes cezaevlerinde yatan tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin hazırladığı rapor yayımlandı. Raporda 237 kişinin çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ve 102’sinin durumunun ağır olduğu belirtilerek, durumu ağır olan 102 tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılmaları istendi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisi İl Yöneticisi Tuğba Gümüş ise cezaevinde durumu ağır olan Hediye Aksoy’un durumuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “İki gözünü kaybetmesi ve kanser hastası olmasına karşı Aksoy halen cezaevinde tutuluyor. Cezaevlerinde yeni ölümlerin olmaması için acil önlem alınmalı.”





