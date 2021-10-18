Cezaevinde ziyaretçi arama odalarına kamera konduğunu ihbar eden memura önce disiplin soruşturması sonra tayin!

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına kamera konulduğunu personel müdürüne ihbar eden İnfaz Koruma Memuru A.D., Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tayin edildi. A.D., atama kararını iptal ettirmek için Antalya İdare Mahkemesi’ne “yürütmeyi durdurma” davası açtı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Disiplin Amirliği tarafından A.D.’ye “görev yerini terk etmek”, “kuruma ait görüntüleri cep telefonuna kaydetmek”, “verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranmak”, “iş arkadaşlarına saygısız davranmak ve ev izolasyonuna uymamak” eylemlerinden dolayı disiplin soruşturması başlatıldı.

A.D’nin avukatı müvekkilinin kesinleşmiş bir disiplin kararı bulunmadığını belirterek 11 Ekim tarihinde Antalya İdare Mahkemesi’ne “yürütmeyi durdurulması” istemiyle dava açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “İdare atamaları cezalandırma amacı olarak kullanılamaz. Esasında A.D’nin, Kurum Müdürü Hamza Şenkaya ve Kurum 2. Müdürü Ahmet Borucuoğlu ile görüşlerinin ters düşmesi neticesinde bu idari işlem gerçekleşmiştir. Hakkında başlatılmış ve kesinleşmemiş birçok disiplin soruşturmaları neticesinde kendisine haksız yere isnat edilen ve hukuka aykırı delil elde edilerek (gizli kamera yerleştirilmesi) kendisine ve hukuka aykırı olarak disiplin işlemi ve soruşturması başlatılması hasebiyle adı geçenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.