Cezaevinde yangın çıktı, 7 mahkûm zehirlendi

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki M Tipi Cezaevi'nde bir mahkum yangın çıkardı. Yoğun dumandan 7 kişi zehirlendi.

Büyükmangıt Mahallesi'ndeki M Tipi Cezaevi'nde saat 17.00 sıralarında uyuşturucu suçundan hükümlü olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan bir mahkum, henüz bilinmeyen nedenle çocuk koğuşundaki battaniye ve yatakları ateşe verdi.

Jandarmalar ve gardiyanlar, yangını söndürmek için alarma geçti. Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edilirken, yükselen yoğun dumandan zehirlenen 7 kişi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ceyhan Kaymakamı Gürbüz Karakuş, yangının kontrol altına alındığını, yangından etkilenen tutuklu ve hükümlülerin hastaneye kaldırıldığını söyledi.