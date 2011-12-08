Cezaevinde vejetaryen mönü servisi başladı

HÜLYA KARABAĞLI / T24



Cezaevlerinde devrim niteliğinde bir uygulamaya geçildi. Kırıkkale Cezaevi’nde ‘ vejetaryen’ servisi başladı. İki mahkum için her gün ‘ vejetaryen’ yemekleri çıkıyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “ Kırıkkale Cezaevi’nde iki mahkum için vejetaryen mönü hazırlanıyor” dedi. Mahkumlar, vejetaryen oldukları gerekçesiylenormal beslenme tarzına karşı çıktıklarını başvurularıyla komisyona bildirmişlerdi. Başvuruları dikkat alan komisyon, konuyu Adalet Bakanlığı’na bildirmişti.

vejetaryen beslenme sisteminde, et, tavuk, balık gibi her türlü hayvan eti yasak. Dünyada, inançlarından dolayı bu tür beslenmeli seçenler var. Son yıllarda ise, kalori oranını azaltmak için öneriliyor.

Koğuşlara sigara ayarı

İnsan Hakları komisyonunda, sigara yasağı gündeme geldi. Komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün, bir süre önce bazı cezaevlerinde yaptıkları yerinde incelemelerden notları aktarırken, “ Mahkumlar arasında sigara içmeyenler var. Ama, mecburen pasif içici oluyorlar. Onların böyle olmaları doğru değil” dedi. Üstün, koğuşlara bir ayar getirilerek, ‘ içilmeyen’ bölümü diye ayrılabileceğini söyledi.