Cezaevinde 'Tutuklu gazete' çıkacak

T24- Cezaevindeki gazeteciler "Tutuklu Gazete" adıyla bir gazete çıkarmaya hazırlanıyor. İlk sayısı pazar günü çıkacak olan gazete, tutuklu gazetecilerin sesini duyurmayı amaçlıyor. Türkiye’de halen 70 gazeteci tutuklu.

Cezaevinde bulunan gazetecilerinin yazılarından oluşan Tutuklu Gazete’nin ilk sayısı, Türk basın tarihinde "Sansürün kaldırılması ve basın bayramı" olarak kutlanan 24 Temmuz'un 103. yıldönümünde çıkıyor. Projenin fikir babası gazeteci Adanır, demir parmaklıkların arkasından kaleme aldığı mektubunda tutuklulara ait olan gazetenin işlevini "Tutuklu Gazete, adeta dürtercesine, herkese 'Duydunuz mu? Türkiye hapishanelerinde şu kadar gazeteci var ve bu gazetecilerin suçu gazetecilik yapmak' diyecek" ifadeleriyle tanımlıyor.

Adanır'ın önerisi üzerine gazete için bir süre önce hazırlıklara başlayan Türkiye Gazeteciler Sendikası, cezaevlerindeki tutuklu gazetecilere mektup göndererek, "Tutuklu Gazete" için kendilerinden yazı istedi. Talep üzerine cezaevlerinde bulunan gazetecilerden gelen yazılarla gazetenin sayfaları dolmaya başladı.





Konuk yazarlar





Tutuklu Gazete’de Ragıp Duran, İsmail Beşikçi, Şanar Yurdatapan, Banu Güven, Mete Çubukçu, Uğur Dündar, Erol Önderoğlu, Ruşen Çakır, Necati Abay, Nevin Berkdaş, Yıldırım Türker, Dilek Kurban, Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Yaşar Kemal, Murathan Mungan, Zülfü Livaneli ve Ahmet Telli gibi gazeteciler de konuk yazar olarak yer alacak.





Hangi gazeteler dağıtıcak?





Gazete, içerik, dizgi, baskı ve dağıtım konularında Aydınlık, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel ve Özgür Gündem gazetelerinden destek alacak. Yine aynı yayın kuruluşları, 24 Temmuz tarihli sayılarının ücretsiz eki olarak "Tutuklu Gazete"yi okurlarına ulaştıracak.