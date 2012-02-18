'Cezaevinde türkü söyleyen de slogan atan da ceza alıyor'

Hülya Karabağlı T24 / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili, gazeteci Melda Onur, "poşu" davası tutuklusu Cihan Kırmızıgül’le ile disiplin cezası yüzünden açık görüş yapamadı. “Cezaevinde çocuklar ne yapsa disiplin cezası alıyor. Türkü söyleyen de, slogan atan da“ diyen Onur, Kırmızıgül’le telefonla görüşmek durumunda kaldı.

'Disiplin cezaları bir türlü bitmiyor'

Melda Onur, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki koşulların kötü olduğunu anlattı. Yemekten ısınmaya kadar birçok sorunla boğuşan tutukların bir de disiplin cezalarıyla bunaldıklarını söyledi. Kırmızıgül’ün kaldığı 2 No’lu F tipinde durumu daha da kötü diye nitelendiren Onur, “Ne yapsalar disiplin suçu sayılıyor. Bir ceza bitince diğeri başlamıyor. Cezalar bitmiyor. Katlanarak devam ediyor. Yani, ceza bir türlü bitmiyor."

Cezaevlerinde 600 öğrenci var

Kırmızıgül’ün 23 Mart tarihindeki duruşmasına kadar açık görüş imkanı olacağını sanmadığını söyleyen CHP’li Onur’a göre, cezaevlerindeki tutuklu öğrenci sayısı 600. Hükümetin verdiği rakamın az olması sınavlara hazırlanan çocukları öğrenci saymamasından kaynaklanıyor. Onlar liseyi bitirmiş ama üniversitede okumuyor. O zaman öğrenci kategorisinde değil.

Her sınav için ring aracına bin lira

Öğrencilerin kaldıkları cezaevlerini ziyaret ettiğini anlatan Melda Onur, bazı öğrencilerin okla ilişiklerinin kesildiğini bazılarının kesilmek üzere olduğuna dikkat çekti. “ Kesilmese bile bu çocuklar ne yapıp sınava gidecek” diyen CHP’li Onur, bir de hesap yapmış. Yani, öğrenciler sınava girmek istese ne yapacak. Öncelikle her sınav için cezaevinin ring aracını kiralamak durumundalar. Her şey yolunda gitse bile sınava gidiş geliş derken ödenecek para bin lira. Onur, “Bu çocuklar nereden bulabilir bir sınav için ring aracına ödenecek bin lirayı."

Cihan Kırmızıgül, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisli başarılı öğrencisi. Okulla ilişiği kesilmedi ancak, sınav sorunu yaşıyor.

23 Mart duruşmasına kadar etkinlik

Cihan Kırmızıgül, 20 Şubat 2010 tarihinde yüzleri poşulu bir gurubun boş bir markete attığı molotofkokteyli yüzünden gözaltına alındı. Olayın yaşandığı yakın bir yerde bulunması ve poşu takması Kırmızıgül’ün gözaltına alınmasına neden oldu. Gizli bir tanık ifadesiyle terörle mücadele kapsamında tutuklu. 23 Mart’ta duruşması var. Tutuklu Öğrenciler Dayanışma İnisiyatifi, 23 Mart’a kadar kamuoyunun duyarlılığını etkin kılmak için bir dizi etkinlik yapacak.