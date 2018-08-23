Cezaevinde telefon görüşmesine kısıtlama

Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Avukat Aytaç Ünsal ve eşi Avukat Didem Baydar Ünsal’ın cezaevi içerisindeki aylık 1 saatlik görüş hakkının cezaevi yönetimi tarafından yarım saat olarak kısıtlandığı öğrenildi. Ünsal çifti yazdıkları dilekçe ile cezaevi yönetiminin bu kararına itiraz etti.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Aytaç Ünsal ve Didem Baydar Ünsal Halkın Hukuk Bürosu’na (HHB) yönelik operasyon kapsamında tutuklandı. Aytaç Ünsal, Burhaniye T Tipi Cezaevi’ne, eşi avukat Didem Baydar Ünsal ise Karabük Cezaevi’ne konuldu. Evli olmalarına karşın telefonla bile görüşmelerine izin verilmemesi üzerine Aytaç Ünsal’ın annesi avukat Nermin Ünsal, Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bakanlık, “Hükümlülere, dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılmaz” şeklinde yanıt verdi. Aylar süren hukuk mücadelesinin ardından Karabük İnfaz Hâkimliği telefonla görüşmeleri yönünde karar aldı. Ağır Ceza Mahkemesi de kararı onayladı.

Ancak cezaevleri dışardan aranamadığı için bir çözüm bulunamadı. Bunun üzerine iç görüş yapmaları için avukat Didem Baydar Ünsal da Burhaniye Cezaevi’ne sevk edildi. Bu kez de Burhaniye Cezaevi idaresi avukat çiftin birbirleriyle görüşmesi durumunda aileleriyle görüşemeyeceği yönünde karar aldı. Nermin Ünsal bu kez ise bu kararın kaldırılması için İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Süreç böyle devam ederken Ünsal çiftinin cezaevi içerisindeki aylık 1 saatlik görüş hakkı cezaevi yönetimi tarafından yarım saat olarak kısıtlandığı öğrenildi.

1 yıl sonra hâkim karşısında olacaklar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Soma ve Ermenek’teki maden faciaları, Reyhanlı katliamı, Berkin Elvan, polis tarafından evinde vurulan Dilek Doğan, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın davalarına bakan HHB avukatları hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Avukatların yargılandığı davanın ilk duruşması ise tutuklanmalarının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra 10 Eylül’de görülecek.