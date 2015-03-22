Cezaevinde 'taksi parası yokluğu ölüme' götürdü iddiası

Manisa T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece rahatsızlanan, çağrılan 112 Acil Servis ekibinin iğne yapıp gittiği mahkûm 31 yaşındaki Abdullah Akgün, uykuya daldığı yatağında sabah koğuş arkadaşları tarafından ölü bulundu. Cezaevindeki mahkûmlar, Abdullah Akgün'ün dönüş parası olmadığı için hastanede tedaviye gidemediğini ileri sürdü.

Tekelliler Mahallesi yakınlarında bulunan Manisa T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, borcunu ödeyemediği için verilen 2 yıl hapis cezasını çeken ve 3 aydır burada tutulan Mardinli mahkûm Abdullah Akgün, gece rahatsızlandı. Cezaevine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalede bulunup gittiği Abdullah Akgün, bugün saat 08.00 sıralarında koğuş arkadaşları tarafından yatağında ölü bulundu.



Akgün'ün cesedi kesin ölüm nedenin saptanması için için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arkadaşlarının, Akgün'ün götürülüşü sırasında dua ettikleri görüldü.



Komisyon üyesi Özgür Özel cezavine gitti





CHP Manisa Milletvekili ve Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesi Özgür Özel, cezaevine giderek konu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mahkûmlarla da görüştüğünü kaydeden Özel, Abdullah Akgün'ün cebinde taksi parası olmadığı için hastaneye götürülmediğini öğrendiğini söyledi. CHP'li Özel, "Bu ölümün; defalarca dikkat çektiğimiz bir sağlık sorunu, aslında ülke için bir sağlık skandalı yüzünden meydana geldiğini görmüş durumdayız. Abdullah Akgün adında bir mahkûm hayatını kaybetti. Dün saat 22.30 sıralarında üşüme, titreme ve yüksek ateş şikayetiyle 112 çağırılıyor. 112 geldiği zaman hastayı muayene ediyor" dedi.



Bu durumdaki vakalarda sorunla karşılaşıldığını kaydeden Özel, "Orada hastanın ateşi var ve normal şartlarda hastanın hastaneye götürülmesi lazım. 20'ye yakın mahkûmun teyit ettiğine göre; eğer açık cezaevinde rahatsızlanırsanız ve ambulans sizi hastaneye götürürse geriye kendi imkanlarınızla dönmeniz gerekiyor. Cezaevi ile hastane arası 26 kilometre uzaklıkta. Taksi ücreti ise 50 liradan aşağı tutmuyor. Bu nedenle hiç kimsesi olmayan ve hiç parası olmayan bu mahkum hastaneye gidemiyor" diye konuştu.



Milletvekili Özgür Özel, ölen Abdullah Akgün'ün daha önce geçirdiği bir rahatsızlığının olduğunu, gelen 112 Acil Servis ekibinin buna göre müdahale ettiğini belirterek, "Geçmişte geçirdiği bir rahatsızlığının olduğu ve kendisinin ilaç alerjisinin bulunduğunu söylediği, daha sonra bir iğne vurularak başında beklendiği, alerjik reaksiyon gelişmemesi üzerine 112 ekibinin cezaevinden ayrıldığı, hastanın birkaç saat sonra tekrar rahatsızlandığı, saat 02.00'de titremeyle birlikte uykuya daldığı ve sabah ölü bulunduğunu öğrenmiş durumdayız" dedi.



'Cezaevinde kurum hekimi yok'





Cezaevinde kurum hekimi olmadığını öğrendiğini söyleyen Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben cezaevi yetkilileri, gardiyanlarla, savcıyla, hastanın koğuş arkadaşları ve 100'den fazla mahkûmla görüştüm. Genel olarak herkesin üzerinde durduğu sorun şu oldu; Burada bir kurum hekimi yok. Aile hekimliği uygulaması ile Sağlık Bakanlığı tüm kurum hekimlerini aldı. Kurum hekimi olmadığı için hastayım diyenin durumunu değerlendirecek kimse yok. Kurum hekimi olmadığı için hastaları, mahkûmları tanıyan, kimin gerçekten rahatsız veya kimin o günü dışarıda geçirmek için gitmek istediğini bilen kimse yok. Bu kararları buradaki revirden sorumlu sağlıkçı olmayan birisi veriyor. Mahkûmlara 'siz bunu daha önce yaşadınız mı' diye sordum. 20'den fazla mahkûm şunu söylüyor; 'Parası olmayan birisinin hastaneye gitmesi gerektiğinde bir tepsi çıkarıyoruz. Herkes içine para atıyor. 50 lira toplanırsa hastaneye gidiyor. Çünkü dönüşte topladığımız para ile geri dönecek. Dönmezse ve yok yazılırsa açık cezaevinden kapalı cezaevine gider. O nedenle dönmek zorunda' diyorlar. Zaman zaman kurum amirleri bu konuda yardımcı olduklarını söyleseler de burada çok ciddi sıkıntılar ile karşılaşıldığı belirtiliyor."

Sağlık müdür yardımcısından açıklama





Manisa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ali Özer de "Hasta 112 ekiplerimiz tarafından doktor eşliğinde muayene edildi. Kendisine üst solumun rahatsızlığından kaynaklanan ateş sebebiyle ağrı kesici ve ateş düşürücü iğne yapıldı" dedi.



112 Acil Servis ekibinin hastaya müdahale ettikten sonra bir süre beklediğini hatırlatan Özer, "Hasta muayene edildikten ve iğne yapıldıktan sonra 112 ekibimiz ve doktorumuz belli bir müddet hasta için bekledi. Ardından 112 ekibimiz cezaevinden ayrıldı. Eğer alerjisi olsaydı, 112 ekibimiz iğne yaptıktan sonra beklediği süre içinde hasta bir reaksiyon gösterirdi. Ancak böyle bir şey olmamış. Ölüm iğneden değil başka bir sebepten meydana gelmiş olabilir" diye konuştu.