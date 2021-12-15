Cezaevinde şüpheli şekilde ölen Garibe Gezer soruşturmasında gizlilik kararı

Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevinde uğradığı sistematik işkence ve cinsel şiddet sonrası tek başına tutulduğu hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in sistematik işkence ve şüpheli ölümüne dair açılan iki soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Cezaevinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren DBP yöneticisi Garibe Gezer’in avukatları, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, avukatlar Veysi Eski, Jiyan Kaya, Jiyan Tosun, Elif Taşdöğen ve Beritan Kalbişen katıldı.

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre, Kandıra Savcılığı, Garibe’nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada gizlilik kararı aldı. Ayrıca aynı savcılık, Garibe’nin avukatlarının hapishane yönetimi hakkında “kötü muamele” ve “işkenceye” dair yürüttüğü soruşturmada da gizlilik kararı verdi.

"Her iki dosyada gizlilik kararı verildi"

Garibe Gezer’in Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu avukatlarından Jiyan Tosun şu bilgileri paylaştı:

"Garibe ölmeden önce şikayetimize dair açılan soruşturmada bir gizlilik kararı verilmemişti. Ama bugün bu kararın verildiğini öğrendik. Garibe’nin ölümüne dair süren soruşturmada da henüz dosyaya hapishane görüntülerin gelmediği belirtildi.

Kötü muamele ile ilgili soruşturmada görüntülerin incelenmek üzere savcılığa gönderildi bilgisi var. Her iki dosyada da şu an için şüpheli sıfatıyla alınan kimse yok. İdari yönden soruşturma başlatıldı bilgisi verildi ancak savcı bizimle görüşmedi ne olduğunu bilmiyoruz."

"Savcının görevden el çektirilmesini istiyoruz"

Gezer ile ilgili dosyalar hakkında verilen gizlilik kararlarına itiraz edeceklerini söylen Tosun "Bu süreçlerde, etkin soruşturma yürütülebileceği konusunda ciddi endişelerimiz var. Çünkü, Garibe’nin Ağustos’ta cinsel saldırıyı anlattığı savcı bu dosyada, yani Garibe’nin ölümüne ilişkin dosyada da savcı ve bu savcının, daha önce Garibe’nin cinsel saldırı ifadesini görmezden gelen savcının bu dosyada nasıl bir işlem yapacağını bilmiyoruz. Savcı hiçbir işlem yapmayan savcı. O gün işlem yapmayan savcı bugün ölüm dosyasını yürüyor. Savcının el çektirilmesi için girişimler de bulunacağız."

Ne olmuştu?

Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpus Garibe Gezer, hapishanede gardiyanların kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve sistematik olarak işkence ettiğini açıkladı.

Bunu açıkladığı için ailesi ile görüşleri engellenen Gezer, süngerli odaya ve daha sonra hücreye kondu.

Bu duruma tepki gösteren Gezer’in yaşananları yazdığı mektuplarla kamuoyuna duyurdu. Avukatı İHD Genel Başkanı Eren Keskin, Garibe’nin durumuna dikkat çekmek için defalarca açıklama yaptı, hapishane personeli hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. HDP’li milletvekilleri 22 önerge ile Garibe’nin durumunu Meclis’e taşıdı.

Hapishane yönetimi 9 Aralık 2021 gecesi, Garibe Gezer’in hücresinde intihar ettiğini açıkladı. Avukatları, otopsisine girmek istedi ancak engellendiler. Gezer, 10 Aralık 2021 Cuma gecesi Mardin’in Dargeçit ilçesinde defnedildi.