Cezaevinde sirke yapan 11 kadına “yasak eşya sokmaktan” dava

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 Ağustos 2021'de F-1 koğuşundaki aramada bulunan el yapımı sirkeler dolayısıyla 11 kadına “yasak eşya sokmaktan” dava açıldığını yazdı.

“Cezaevinde sebze ve meyvelerden sirke yapmak suç mu?” diye soran Saymaz, “Ankara Batı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 kadın tutuklu hakkındaki iddianameye göre beş yıla kadar ceza vermeyi gerektiren bir suç üstelik!” diyerek olayı bugünkü köşesinde şöyle aktardı:

“Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 Ağustos 2021'de F-1 koğuşundaki aramada beş litre su şişesi bulundu. Şişede suyla karıştırılan ve içerisinde meyve parçacıkları bulunan sıvı ele geçirildi. J-2 koğuşunda da karışım içeren iki soda şişe çıktı. Yapılan incelemede "uyuşturucu ve uyarıcı madde içermediği, ancak etil alkol ihtiva ettiği" belirlendi.

J-2'de kalan beş, F-1'de kalan altı kadın ‘Kantinde sirke satılmadığını, COVİD'e karşı korunma ve yiyeceklerin temizliği amacıyla sirke yapmak istediklerini, sirkeyi kendilerine verilen sebze ve meyveleri yıkama amacıyla kullandıklarını’ söyledi.

Ancak savcılığa göre 11 kadın alkol içeren sıvıyı cezaevinde üretmiş ve bulundurmuştu. Fakat nasıl oluyorsa... Kadınlara infaz kurumuna yasak eşya sokma suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu kadınlar suyu, şişeyi ve meyveleri kantinden satın aldıklarına göre cezaevine neyi sokmuş olabilir? Suç nerede?”

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