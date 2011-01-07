Cezaevinde sağlanan internetle örgütü yönetmişler

T24 - Yargıtay’ın kararıyla 10 yıllık tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilen Hizbullah’ın üst düzey yöneticileri, Diyarbakır Cezaevi’nde sağlanan internetle örgütü yönetmiş.



Tutuklanan Hizbullah ve PKK militanlarının serbest bırakılması toplumda infial yaratırken, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde Hizbullah militanlarına internet olanağı sağlandığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Hizbullah liderleri cezaevinden çıkarken kahraman gibi karşılanmışlardı.



Bu durum TBMM raporuna girerken, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyesi Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, “Uzun süre internet kanalıyla örgütle mesajlaşmışlar“ dedi.



TBMM İnsan Hakları Cezaevlerini İnceleme Alt Komisyonu 28 Ocak 2009 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde inceleme yaparak tespitlerini raporlaştırdı. Alt Komisyon’un görüştüğü Diyarbakır D Tipi Cezaevi Müdürü, kurumlarında PKK, Hizbullah ve Hizb-ut Tahrir terör örgütü mensuplarının kaldığını kaydetti. Cezaevi Müdürü, ayrıca mahkumların bilgisayar taleplerini dikkate alarak bilgisayar odası tahsis edildiğini ve internet aracılığıyla eğitim almalarını sağladıklarını söyledi.





Rapora girdi



Cezaevi Müdürü’nün söyledikleri komisyonun raporuna, “Kurum Müdürü, komisyonumuza gelen İskender Tutar adlı mahkumun başvurusu hakkında ise, hükümlülerin odalarına bilgisayar veremediklerini, bunun hükümlülerin bulunduracakları eşya yönetmeliğine aykırı olduğunu, ancak mahkumların bilgisayar odasında bilgisayardan yararlanabildiklerini, İskender Tutar’ın eğitim teknolojileri bölümünde okuduğunu, bu şekilde eğitim gören 9 mahkumun olduğunu, bunlara bilgisayar odasının tahsis edildiğini, İskender Tutar ile birlikte 4 kişinin internet yoluyla okuldan eğitim aldıkları bilgisini vermiştir” şeklinde yansıdı.



Alt Komisyon üyelerinin Hizbullah terör örgütü üyesi mahkumlarla yaptığı görüşmede ise mahkumlar bilgisayarların odalarına verilmesini talep etti. Konuya ilişkin olarak Hizbullah terör örgütü mensubu 4 kişiyle odalarında görüşme yapıldığının belirtildiği raporda, mahkumların bilgisayar odasının kapasitesinin yetersiz olduğundan yakındığı ifade edildi.



Ocak 2009’daki Diyarbakır D Tipi Cezaevi incelemesinde de bulunan TBMM İnsan Hakları Cezaevlerini İnceleme Alt Komisyonu Üyesi CHP’li Özdemir, okul eğitimi için sağlanan internet olanağını muhkumların örgütü yönetmek için kullandığını öne sürdü.



Cezaevi yönetiminin Haziran 2010 tarihinde mahkumlara verilen internet olanağının nasıl kullanıldığına ilişkin inceleme yaptığını ve terör örgütüyle yazışmaların tespit edildiği bilgisinin kendisine ulaştığını dile getiren Özdemir:



“Biz şimdiye kadar yaklaşık 30 cezaevine gittik, hiçbirinde internet taleplerine olumlu yanıt verilmemişti. Böyle bir uygulama görmedik. Hatta Silivri Cezaevi’nde gazeteci Mustafa Balbay ve diğer aydınlarla görüşmemizde bize, bilgisayar ve internet hatta daktilo verilmediğinden yakınmışlardı.





Uzun süre mesajlaşmışlar



Şimdiye kadar cezaevi incelemelerimizde hiçbir cezaevinde mahkumlara internet olanağı verildiğini görmedik. Ama Diyarbakır Cezaevi Müdürü bize verdiği brifingde, 4 Hizbullah mahkumuna böyle bir internet olanağı verildiğini belirtti.