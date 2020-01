Cezaevinde ölen Albay Özenalp'in annesi: Bizi de aldattılar

Balyoz hükümlüsü Kurmay Albay Murat Özenalp, 34 ay cezaevinde kaldıktan sonra 1 Mayıs’ta geçirdiği beyin kanamasından yaşamını yitirmişti. Anneler Günü öncesi Murat Özenalp'in annesi Saniye Özenalp “‘Aldatıldım’ diyor. Bizi de aldattılar” ifadesini kullandı. Murat Özenalp’in eşi Sema Özenalp da “Her an her dakika özellikle bu kumpas olayı gündeme geldikten sonra ve seçim sonrasında bu olayın kesinlikle halledileceği sözü verildikten sonra defalarca umutlanıp, defalarca hayal kırıklığına uğramamıza rağmen maalesef yine bize ders olmadı. Yine umutlandık, yine gerçek sandık, yine inandık. Ama bu sefer kaldıramadı. Biz kaldıramadık” dedi.

Meriç Tafolar’ın Milliyet’te yer alan haberi şöyle:

Albay Murat Özenalp’in eşi Sema Özenalp, “Vefatına sebep olacak bir hastalığı yoktu. Hele beyin kanamasıyla ilgili en ufacık bir şeyi yoktu. Tansiyonu vardı, ilaç kullanıyordu, kontrol altındaydı. Her an her dakika özellikle bu kumpas olayı gündeme geldikten sonra ve seçim sonrasında bu olayın kesinlikle halledileceği sözü verildikten sonra defalarca umutlanıp, defalarca hayal kırıklığına uğramamıza rağmen maalesef yine bize ders olmadı. Yine umutlandık, yine gerçek sandık, yine inandık. Ama bu sefer kaldıramadı. Biz kaldıramadık...”

Duru’nun babasıyla her telefonda konuşmasında, “Ne zaman geleceksin” diye sorduğunu, babasının ise yanıt veremediğini anlatan Hayriye Yıdırım, “Kızına vermediği cevaplardır beyin kanaması olmasına neden olan” diyor. Sema Özenalp, “Evi arayamaz olmuştu, kızının ağlamasını duymamak için. Kızım evdeyken eve telefon etmemeye başladı” diye konuştu.

Anne Saniye Özenalp, “Ben de Allah’ıma dua ediyorum. Katillik bu. Belki ölecekti benim oğlum ama 34 ayın hesabını kim verecek. Babasız bıraktıklarının hesabını ödeyemezler. Cezaevine gülerek giderdik, ağlayarak gelirdik. Tutuklu eşlerine dizi çevirttirsinler, benim diyen sanatçıya taş çıkartır hepsi. Çocuklarına, eşlerine yaptıkları rolden dolayı. Hepsi alnı öpülecek insanlar...” diye konuştu.

Annesine Anneler Günü şiiri

Röportaj devam ederken küçük Duru, evin kapısını çalıyor. Annesini çağırıyor ve ona Anneler Günü hediyesini veriyor. “Senin kollarında büyüdüm / Güzel sesin güzel ninnilerinle / Benim gözümde en iyi / Benim biricik annem / Sen benim bir tanem / Canımdan bir parçasın / Anneler Günün kutlu olsun. Canım annem benim” yazan şiiri okuduğunda Sema Özenalp, sadece “Çok güzel...” diyebildi.

‘10 Kasım’da ölseydi ama 1 Mayıs da güzel’

Annesi, küçük kızının ilk ölüm haberini aldığında, “Çok isterdim 10 Kasım’da ölseydi” dediğini anlattı:

“Babası için, Atatürk’ün ölüm tarihini yakıştırıyor ona. Ama olsun 1 Mayıs da güzel, İşçi Bayramı dedi. Şu saatten sonra itibarlarını iade etmeleri falan hiç kimse bu itibarı ne verebilir ne de alabilir.”

Murat Albay’ın annesi “Beyaz Saray’ın önünde bile anma düzenlemişler” dedikten sonra oğlunun birincilikte bitirdiği Deniz Harp Akademisi’nde bulunduğu sırada yaşadığı bir anısını anlattı. Anne Saniye Özenalp, “Akademide, herkes saat 3’te geliyor, oğlum 7’den önce gelmiyor. Ona, ‘Herkes geliyor, senin çocuğun var, eşin var, niye geç geliyorsun’ dedim. Bana, ‘Anne, onlar akademiyi bitirmek için geldiler, ben babamın soyadını yükseklerde taşımak için bu yola başvurdum’ dedi.”

Sema Özenalp, “Sinan Ertuğrul amiralin komutanlığında ikinci adamdı Murat. Ertuğrul amiral de içeride şimdi. Gittiler, bir hafta sonra haber geldi. ‘Avukatlara söyle. Gelmemiz gerekiyorsa hemen gelelim uçağa atlayıp, kaçtı denmesin’ diye tedirgin olmuştu” dedi.

Piri Reis haritasına üç ada

Sema Özenalp, Murat Özenalp'in cezaevinde kendi elleriyle Piri Reis haritası hazırladığını, ancak bu haritaya üç ada eklediğini anlattı. Kalp şeklindeki bir adaya kızı Duru’nun adını veren Murat Albay’ın diğer iki adadan birine oğlu Batu’nun, diğerine ise Sema ismini verdiğini anlattı.