-CEZAEVİNDE OLAY ZİLE (A.A) - 27.07.2010 - Tokat'ın Zile ilçesinde M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir koğuşta çıkarılan yangın söndürüldü. Yaşanan olaylar kısa sürede kontrol altına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, cezaevinde adi suçlardan kalan mahkumların bulunduğu bir koğuşta akşam saatlerinde yangın çıkarıldı. Bazı mahkumların nevresim, yatak ve çeşitli malzemeleri yakması sonucu çıkan ve cezaevinin çatısına da sıçrayan yangına buradaki ekipler ile Zile Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, koğuşta çıkan olaylar da kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan olaylar nedeniyle cezaevine takviye kuvvet ile itfaiye ve sağlık ekipleri girdi. Çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı mahkumlara ayakta müdahale edildiği, olayların kontrol altına alındığı belirtildi.