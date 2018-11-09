Cezaevinde lince ağır müebbet talebi

Mahkûm Ulaş Yurdakul’u cezaevinde döverek öldürmekle suçlanan altı mahkûma ‘İrade birliği içinde ve birlikte defalarca tekmeler, paspas sopası ile darp ederek, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağır müebbet hapis verilmesi istendi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, mahkûm Ulaş Yurdakul’un altını ıslattığı ve kişisel bakımına dikkat etmediği iddiasıyla koğuşta değil, merdiven altına yerleştirilen yatakta yatırıldığı belirtildi.

Yurdakul’un 1 Ocak 2017’nin ilk saatlerinde sanık Nihat Şen, Serkan Evran, İbrahim Armağan ve Mehmet Alkan tarafından tekme, yumruk ve paspas sopasıyla defalarca dövüldüğü ifade edildi. Aynı gün saat 10’da İdris Çakmak; saat 11 ve 12’de ise Şen, Evran, Alkan, Armağan, Çakmak ve Recep Okumuş tarafından bir kez daha dövüldüğü anlatıldı. Dayak sonrası Yurdakul’un fenalaştığı ve götürüldüğü hastanede öldüğü kaydedildi. Altı sanığa ‘İrade birliği içinde birlikte defalarca tekme, yumruk ve paspas sopası gibi aletlerle darp ederek canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; Murat Sevim ve Aydın Zararsız’a da ‘suçu bildirmeme’ suçundan bir yıla kadar hapis istendi. Beraat eden bir sanık hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ ve ‘suç delillerini gizleme’ eylemlerinden suç duyurusunda bulunuldu.

Yurdakul Ailesi’nin avukatı Hakan Günaslan, Zararsız’a da ‘kasten öldürme’ suçundan ceza istenmesi gerektiğini savundu. Bir sonraki duruşma 21 Aralık’a bırakıldı.

Ne olmuştu?

Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde kalan ve psikolojik sorunları olduğu ifade edilen Ulaş Yurdakul, sürekli altını ıslattığı iddiasıyla koğuş temsilcisi ve adamları olduğu ileri sürülen 8 kişi tarafından geçen yılbaşı linç edilerek öldürüldü.

Olay Yurdakul'u linç eden mahkumlardan birisi olan İbrahim Armağan'ın annesi ile yaptığı telfeon görüşmesi ile ortaya çıkmıştı. 8 kişinin karıştığı linç olayında telefon görüşmesi kayıtlara şöyle yansımıştı:

Armağan: Buradan bir tane de ölü çıktı, Allah razı olsun.

Anne: Kimlerden?

Armağan: Batmanlı (küfrediyor) biri öldü gitti. (Yine küfrediyor) teröristi…

Anne: Polis ne yapıyor?

Armağan: (Küfrediyor) O da paket, o da var olayın içinde. Sekiz kişi varız. Serkan abi ‘Ben yaptım’ diyor. Serkan abim, Allah razı olsun, alıyor üstüne. Bakalım… Serkan abi yırttıracak bizi de biraz uğraştıracak bizi.

Anne: Olsun bakalım, sağlık olsun ama karışmayaydınız iyiydi oğlum be…

Armağan: Ya askere git, askere git dedin. Millet dağda öldüremiyor teröristi, biz burda öldürdük işte, daha ne istiyon.

Anne: Yani…