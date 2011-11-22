Cezaevinde korkutan yangın

T24 - Bursa H Tipi cezaevinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın personelin çabasıyla söndürüldü.



Bursa H Tipi Cezaevinde çıkan yangın, cezaevi personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bursa H Tipi Cezaevinin koğuş bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına önce cezaevi personeli müdahale etti. Olay yerine çağrılan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangında, iki mahkumun dumandan etkilendiği, cezaevi revirinde müdahale edilen mahkumlardan birinin, daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Yangın çıkan koğuş boşaltılırken, buradaki mahkumların diğer koğuşlara konulduğu belirtildi.



Cezaevindeki yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.



Bu arada yangın haberini alan mahkum yakınları cezaevinin önüne gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı.





