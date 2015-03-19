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Cezaevinde korkunç cinayet: Ziyarete gelen eşinin boğazını kesti

Sivas'ta cinayet hükümlüsü 33 yaşındaki Metin Avcı, kendisini ziyarete gelen eşini boğazını keserek öldürdü

19 Mart 2015 23:34

Sivas'ta kapalı cezaevinde cinayet hükümlüsü 33 yaşındaki Metin Avcı, kendisini ziyarete gelen eşi 29 yaşındaki Leyla Avcı'yı görüş sırasında boğazını meyve bıçağıyla keserek öldürdü. 

Halife Yalçınkaya'nın DHA'da yer alan haberine göre, olay, akşam saatlerinde Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Cinayet nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Metin Avcı'yı ziyaret etmek için eşi Leyla Avcı, Sivas'a geldi. Cezaevine giden kadın burada kocası Metin Avcı ile eşlerin görüşmeleri için hazırlanan ve 'Pembe oda' adı verilen odaya geçti. Bir süre sonra da çift odaya meyve tabağı aldı. Odada Metin Avcı, henüz bilinmeyen nedenle eşinin boğazını meyve bıçağı ile kesti. Ardından da bıçakla kendi kollarını kesti. Bağırtılar üzerine içeriye giren cezaevi görevlileri Leyla Avcı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan kontrolde öldüğü belirlenen genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Metin Avcı ise ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

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