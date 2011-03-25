Cezaevinde kırmızı kalem yasak

T24 - Sincan F Tipi Cezaevinde kalan bir hükümlünün, cezaevi kantininde kırmızı kalem satışının yapılmamasına ilişkin başvurusunu değerlendiren Ankara İnfaz Hakimliği, şikayetin reddine karar verdi.

Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuklu-hükümlülerinden gazeteci Erol Zavar, Ankara İnfaz Hakimliği’ne dilekçeyle başvurarak, kırmızı kalem, renkli kağıt, mektup zarfı gibi kırtasiye malzemelerinin kurum kantininde satılmadığını yönünde şikayette bulundu.

Ankara İnfaz Hakimliği, Zavar'ın şikayetini değerlendirdi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Zavar'ın başvurusunun reddedilmesini istedi.

Cezaevi idaresi de İnfaz Hakimliğine konuya ilişkin görüşünü yolladı. Cezaevinden gönderilen cevapta, kurum kantininde kağıt, siyah kurşun kalem, siyah ve mavi pilot kalem ve tükenmez kalem ile çeşitli ebatlarda mektup zarfı satıldığı, bunlar dışında kırmızı tükenmez kalem, kırmızı kurşun kalem, renkli kağıt ve daksil gibi malzemelerin ise terör örgütü mensubu hükümlüler tarafından örgütsel içerikli yazı, doküman ve örgüte ait sembol ve bayrak yapımında kullanıldığı bilgisini verdi.

Ankara İnfaz Hakimliği, Zavar'ın şikayet talebinin reddine karar verdi. Hakimliğin kararında, ''Kurum idaresinin işleminin güvenlik nedeniyle yapıldığı, usul ve yasaya uygun olduğu ve şikayeti gerektirecek bir durumun olmadığı'' ifade edildi.

Zavar, bu karara, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı reddetti.