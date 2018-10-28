'Cezaevinde kalamaz' raporuna rağmen tahliye edilmeyen Sise Bingöl, çocuklarının adını dahi hatırlamıyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Çukurova Bölge Temsilcisi Yasemin Dora Şeker, "Sağlığı cezaevinde kalmaya elverişli değil" raporuna rağmen tahliye edilmeyen, yaklaşık 2 yıldır Tarsus T Tipi Cezaevi'de tutuklu bulunan 85 yaşındaki Sise Bingöl'ün çocuklarının adını dahi hatırlamadığı söyledi.

İHD Genel Merkezi'nin verilerine göre, cezaevlerinde 402'si ağır olmak üzere bin 154 hasta tutuklu bulunuyor. Bu ağır hasta tutuklulardan biri de Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan 85 yaşındaki Sise Bingöl. Yaşlı olmasından dolayı algılama yeteneğini kaybetmiş olan Bingöl tansiyon, mide, şeker, astım gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Tek başına yaşamını sürdüremeyen Bingöl, diğer tutukluların yardımıyla günlük ihtiyaçlarını gideriyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sise Bingöl'e Muş Devlet Hastanesi’nce verilen raporda 'Sağlığının cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı' tespit edilmesine rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca (ATK) verilen raporda 'Cezaevinde kalmasının hayatı için tehlike arz etmediği' belirtilerek, tahliyesi engellendi.

İHD Çukurova Bölge Temsilcisi Yasemin Dora Şeker, Bingöl ile cezaevinde görüşerek yaşadığı sorunları dinledi. Bingöl'ün 85 yaşında olmasına rağmen 2 yıldır cezaevinde olduğu hatırlatan Şeker, Bingöl'ün yaşından kaynaklı bakıma muhtaç olduğunu söyledi.

"Çocuklarının adını hatırlamıyor"

Şeker görüşme sırasında Bingöl'e dair gözlemlerini şöyle anlattı:

"Sise Bingöl'ün kızının ve oğlunun adını hatırlayamadığı, kızının adını sorduğumuzda köyünün adını söylediğini gözlemledik. Duymakta çok zorlandığı, sürekli olarak köyde başına gelen olayı tekrarlayarak, hiç aralıksız konuştuğu ve bir süre sonra nefes almakta zorlanmaya başlayarak fenalık geçirdiğini gördük. İçecek su bulup rahatlatmaya çalıştıktan sonra bu kez ağlayarak sürekli konuştuklarını tekrar etti."

"Cezaevinde olması vicdanları sızlatıyor"

Bingöl'ün tahliye edilmesinin kamu düzeni açısında herhangi bir tehlike arz etmeyeceğini ifade eden Şeker, Bingöl'ün cezaevinde tutulmasının vicdanları sızlattığını ve siyasi tutuklu olmasından kaynaklı tahliye edilmediğini söyledi