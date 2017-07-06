Cezaevinde işkence iddiası: Sizi öldürsek kimse duymaz

İnsan Hakları Derneği Akdeniz Temsilciliği, Tarsus’taki iki kadın cezaevinde kötü muamele, darp ve işkence iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede ifadeleri yazılan bir mahkûm “Ring aracında bizi ‘sizi burada öldürsek kimsenin haberi olmaz’ diyerek tehdit ettiler” dedi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, İnsan Hakları Derneği Akdeniz Bölge Temsilciliği, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyle Tarsus C Tipi Kadın Cezaevi ile yeni açılan Tarsus T Tipi Kadın Cezaevi’ndeki kötü muamele, darp ve işkence iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesi ekinde İHD Adana ve Mersin Şubelerinin kadın tutuklular ve cezaevi idaresiyle görüşerek hazırladığı rapora da yer verildi. Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi’nden Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’ne toplu sevk sırasında yaşanan darp olayına da raporda yer verdi. Heyetle görüşen Evin Şahin, “Fadime Demir adlı arkadaşımız, kol saatini x-ray cihazından geçirdikten sonra askerlerden geri istedi. İtiraz tartışmaya dönüşünce 5 asker Fadime Demir’i saçlarından tutarak ring aracına bindirmeye çalıştılar. Ring aracının içinde bize cinsiyetçi küfürler ettiler. Askerler bizi ‘sizi burada öldürsek kimsenin haberi olmaz’ diyerek tehdit ettiler. Yeni cezaevine geldiğimizde saçlarımızdan boynumuzdan tutarak aşağı attılar. Selvi Yılan isimli arkadaşımız sert düşüp yaralandı. Elleri kelepçeli olduğu için kelepçeler ters döndü ve kollarından kan gelmeye başladı. İnfaz koruma memurları gelip bizi arama odasına götürdüler ve dövmeye başladılar. Bizi darp eden kadın infaz memurları A., E., D., G., T. Ve A.’dır. Bizi dövme nedenleri çıplak aramaya itiraz etmemizdir. Yaralandım ama revire çıkamadım. 2 gün su gelmedi. Su geldiğinde ise çamur şeklinde akıyor. Yemek az veriliyor. Bozdolabımız ve televizyonumuz yok. Gazete alamıyoruz. Sabah akşam ayakta sayıma zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bunlar iyi günleriniz"

Tutuklu Ayşe Bozkurt, sevk sırasında saçlarından tutulup başları eğilerek götürüldüklerini, ring aracında küfüre ve “Bunlar iyi günleriniz” şeklinde tehdide maruz kaldıklarını, yeni cezaevinde suların kötü koktuğunu, özel eşyalarına el konulduğunu anlattı. Werniko Korsakof hastası olduğunu ve diğer tutukluların yardımıyla kendine bakabildiğini söyleyen hükümlü Yıldız Gemicioğlu da A. ve D adlı gardiyanların kendisine kötü muamelede bulunduğunu, koğuşta su olmadığını söylediklerinde ‘Size yağmurlu havada su yok’ dediklerini söyledi.

İHD raporunda, yönetici mahpuslar Saadet Akın, Azize Yakoğlu ve Evindar Özbek ile yapılan görüşmelerin içeriğine de yer verildi.