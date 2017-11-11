Cezaevinde 'işkence' iddiası: CHP'li Ağbaba: Gidip bakılması gerek AKP'li Metiner: İki yıl önce gittik ya!

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "cezaevinde kötü muamele" iddiasıyla ilgili olarak "Hiçbir cezaevinde işkence ve kötü muamele iddiası ile karşılaşmadıklarını" öne sürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın özellikle Tekirdağ Cezaevi’nde yaşanan işkence iddialarının ardından bu cezaevine bir ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik talebine yanıt veren AKP’li Metiner, “Daha iki yıl önce gittik ya” dedi.

OHAL döneminde cezaevlerinde hak ihlalleri ve işkence iddiaları artarken, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 3 bin 228’i cezaevlerindeki işkence iddialarına ilişkin olmak üzere toplam 9 bin 147 hak ihlali başvurusu yapıldı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberi şöyle:

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, cezaevlerinde artan işkence iddialarını ve bu yöndeki başvuruları değerlendirdi. Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu, mektupla iletilen insan hakları ihlallerine ilişkin bilgi verdi. Komisyona 7 Kasım’a kadar toplam 9 bin 147 başvuru yapıldığını açıklayan Yeneroğlu, 9 bin 41 başvuru hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.



Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner ise cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye rastlamadıklarını öne sürdü.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın özellikle Tekirdağ Cezaevi’nde yaşanan işkence iddialarının ardından bu cezaevine bir ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik talebine yanıt veren AKP’li Metiner, “Daha iki yıl önce gittik ya” dedi.

“İşkence iddiaları ile yüz yüze gelmedik”

İki yıl önce gidilmesinin yeterli olmadığını dile getiren muhalefet milletvekillerine tepki gösteren Metiner, “İki yıl önce, üç yıl önce, üç ay önce… Yani incelediğiniz bir cezaevinden iki gün sonra bir mektup geliyor, tekrar oraya mı gideceksiniz? O mektup çok politik mülahazalarla yazılmış bir mektup olabilir. Bugüne kadar gezmiş olduğum hiçbir cezaevinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla yüz yüze gelmedik” diye konuştu.



HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın Metiner’in ifadelerine tepki göstermesi üzerine yeniden söz alan Metiner, işkence iddialarına yanıt vermezken HDP’li Başaran’dan kendi ismini zikretmemesini istedi.

Meclis’e, toplam 9 bin 147 hak ihlali başvurusu yapıldı. Komisyon Başkanı Mehmet Metiner ise hiçbir cezaevinde işkence ve kötü muamele iddiası ile karşılaşmadıklarını öne sürdü



