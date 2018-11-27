Cezaevinde işkence edilerek öldürülen Ulaş Yurdakul'un katillerine müebbet hapis cezası

Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda diğer mahkûmlar tarafından işkence edilerek öldürülen Ulaş Yurdakul davasında sanıklar Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş ve İbrahim Armağan, 'maktul Yurdakul’u canavarca hisle, eziyet çektirerek ve iştirak halinde öldürdükleri' anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırıldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre sanıkların pişman olmamaları, sabıkalı geçmişleri ve sabıka kayıtlarındaki suçların nitelikleri göz önüne alınarak takdir indirimi yapılmadı. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde görülen duruşmada 2 sanık suçu bildirmemeden 1’er yıl ceza aldı. 3 sanık ise beraat etti.

Yurdakul ailesi avukatı Hakan Günaslan “Sanıklardan Aydın Zararsız’ın, Ulaş’ın üzerine basarak Ulaş’ın öldürülmesine yol açan eylemi gerçekleştirmesi, yargılama sırasında ortaya çıkmasına rağmen suç duyurusunda bulunulmadı. Ulaş’ın 8 buçuk ay boyunca eziyet edilerek öldürülmesi tek bir eylem olduğu halde dosya ikiye ayrılarak cezaevi görevlileri ve öldürme eylemini gerçekleştirenler bakımından iki ayrı mahkemede yargılama yapılmıştır. Bize göre yargılama tek bir mahkemece yapılmalıydı” dedi.