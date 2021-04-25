Cezaevinde ‘intihar etti' denilen 17 yaşındaki Kadir Aktar'ın ölümüyle ilgili görüntülerin yer aldığı DVD'nin kırıldığı iddiası

İstanbul Bağcılar'da bir polis memurunun yaşamını yitirdiği olay nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan; ardından başka bir dosyadan yeniden tutuklanan 17 yaşındaki Kadir Aktar'ın cezaevinde intihar ettiği öne sürüldü. Ancak ölüm görüntülerinin yer aldığı DVD'nin kırılması ölümüyle ilgili şüpheleri arttırdı.

Olaydan ancak 2 ay sonra incelenmek üzere bilirkişiye gönderilen görüntülerin bulunduğu DVD’nin kırık olduğu ortaya çıktı, görüntüler incelenemedi. Bir polisin hayatını kaybettiği olay nedeniyle 7 ay hapis yatan Aktar’ın bu süre içerisinde defalarca hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı, bu kayıtlardan ailesinin ancak Aktar’ın ölümünden sonra haberi olabildi.

Evrensel'den Meltem Akyol'un haberine göre, yeniden tutuklandıktan 1 gün sonra ‘İntihar ettiği’ haberi gelen Kadir Aktar’ın ölümünden 2 ay sonra, 14 Nisan 2021'de incelenmek üzere bilirkişiye gönderilen görüntülerin bulunduğu DVD’nin kırık olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle görüntüler incelenemedi. Bir polisin ölümüyle ilgili olay nedeniyle 7 ay hapis yatan Aktar’ın bu süre içerisinde aileye haber verilmeden 23 kez hastaneye götürüldüğü de ortaya çıktı. Aktar’ın gözaltına alındıktan sonra nerede olduğu tespit edilemeyen saatlerde apar topar hastaneye götürüldüğü de anlaşıldı. Avukat Ahmet Atalay, “Bunlar artık bizi şüpheden öteye götürüyor” dedi.

Baba Aktar: Çocuğum için de gereken yapılacak mı?

Baba Cengiz Aktar ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nu polisin vefat ettiği olay sonrası "Gereği yapılacak" dediğini hatırlatarak, “Bir vatandaş olarak İçişleri Bakanlığına, Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanına sesleniyorum: Benim çocuğum için de gereken yapılacak mı?” diye sordu. Cengiz Aktar, "Benim hayat dolu, neşeli oğlum gitti. Evde kaldığı gece tıraş oldu, şakalar yaptı bizimle. ‘Baba bak, boyum uzadı, bıyıklarım da çıktı’ dedi. Benim oğlumun bıyıkları daha yeni çıkıyordu, yeni. Daha 17’sindeydi çocuktu. Hayat doluydu. İntihar ettiğine beni kimse inandıramaz. Ben biliyorum, oğlum geri gelmez. Ama başka Kadirler gitmesin diye uğraşıyorum.”