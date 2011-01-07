-''CEZAEVİNDE İNTERNET'' İDDİALARINA YANIT ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Adalet Bakanlığı, ''Hizbullah davası tutuklusu bir kişinin internet üzerinden örgütü yönettiği'' iddiaları üzerine, ''Adı geçen şahıs Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) bölümüne kayıt yaptırma talebi üzerine diğer hükümlü ve tutukluların da istifade ettiği bu imkandan yararlandırılmıştır. Tutuklu, idarenin belirlediği gün ve saatte, personel gözetiminde, sadece kayıtlı olduğu okula ait internet sitesiyle sınırlı olarak bilgisayar odasındaki bilgisayardan internete girebilmiştir'' açıklamasını yaptı. Bakanlığın, bugün bir gazetede yayımlanan, ''Hizbullahçılara hapiste internet'' başlıklı haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, haberde yer alan ''İnternet sayesinde örgütü yönettiler'' iddiasının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ceza infaz kurumlarında uygulanan eğitim ve iyileştirme programları kapsamında hükümlü ve tutuklular, uzaktan öğrenim imkanından yararlanabilmektedir. Uzaktan öğrenim programına katılan hükümlüler, personel gözetiminde, sıkı bir denetim altında ve sadece ilgili eğitim kurumuna ait web sayfasıyla sınırlı olarak internetten faydalandırılmaktadır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, basında adı geçen şahıs da Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim) bölümüne kayıt yaptırma talebi üzerine diğer hükümlü ve tutukluların da istifade ettiği bu imkandan yararlandırılmıştır. Söz konusu tutuklu, Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile idarenin belirlediği gün ve saatte, personel gözetiminde, sadece kayıtlı olduğu okula ait internet sitesiyle sınırlı olarak bilgisayar odasındaki bilgisayardan internete girebilmiştir. Eğitimin tamamlanmasıyla birlikte bu imkandan yararlanma hakkı sona ermiştir. Diğer tutuklular da aynı koşullar altında bu haktan istifade edebilmektedir. Ayrıca uzaktan eğitim programına kayıtlı olanlar dışında hiçbir hükümlü ve tutukluya internet kullandırılmamaktadır. Yukarıda da vurgulandığı gibi 'Hizbullah terör örgütü mensuplarının cezaevinden internet sayesinde örgütü yönettikleri' iddiası gerçek dışıdır.''