Cezaevinde hükümlüye tecavüz iddiasına suç duyurusu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- NEVŞEHİR E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde hükümlü olarak bulunan Diyarbakırlı 21 yaşındaki Ü.Ç.\'nin babası M.Ç., koğuşta bulunan 4 kişinin oğluna tecavüz ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yapılan suç duyurusu Nevşehir\'e gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Baba M.Ç., oğlunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia etti.

Diyarbakır\'da 2014 yılında \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından tutuklanan ve şu anda 21 yaşında olan Ü.Ç., Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılından bu yana değişik cezaevlerinde kalan Ü.Ç., son olarak kendi isteğiyle Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne sevk edildi.

Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde cezasını çeken Ü.Ç., geçtiğimiz günlerde cezaevi ziyaretine gelen babasına, 4 tutuklunun tecavüzüne uğradığını söyledi. Oğlunun cezaevinde tecavüze uğradığını öğrenen baba M.Ç., Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde yatan oğlunun başına ağır bir olay geldiğini söyleyen baba M.Ç., H.S., İ.S., H.Z. ve M.K. isimli tutukluların oğluna tecavüz ettiğini belirtti. Dilekçesinde oğlunun halen aynı cezaevinde hükümlü olduğunu belirten baba M.Ç., \"Oğlum cezaevinde 4 kişinin tecavüzüne uğramıştır. H.Z. isimli tutuklu çocuğum ile birlikte Tokat Cezaevi\'nde kalmıştır. Orada da buna benzer olaylar olmuştur. H.Z., Tokat Cezaevi\'nde olanları anlatmakla tehdit ederek çocuğuma tecavüz etmiştir. Çocuğum bu durumu cezaevi yetkililerine söylemiş, ancak H.Z. ile aynı koğuşa verilmiştir. Güvenlik zaafiyetinden dolayı oğlumun başına bu vahim olay gelmiştir. Cezaevi yöneticileri başta olmak üzere çocuğuma tecavüz eden 4 kişiden şikayetçiyim. Bu olay nedeniyle oğlumun psikolojisi bozulmuştur. Ayrıca oğluma tecavüz eden kişiler, oğlumun kaldığı koğuşun yanındaki koğuşa yerleştirilmiştir. Bu nedenle oğlumun can güvenliğinden endişe etmekteyim\"dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yapılan suç duyurusu Nevşehir\'e gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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