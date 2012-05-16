'Cezaevinde her şey var adalet yok'

Bekir coşkun

(Cumhuriyet, 16 Mayıs 2012)

'Haberiniz var mı?'

Adalet Bakanı gazetecileri götürüp cezaevini gösterdi...

Baktılar; güzelmiş...

İnsanın içi çekiyor...

Bayan gazeteci Nagehan Alçı demek çok keyiflendi ki, Bakan ile masatenisi bile oynadı tak tuk...

Oynanacak gibi...

Her şey var hapishanede...

Sadece adalet yok...

*

Aynı gün Cumhuriyet, AİHM’nin verilerini duyuruyordu manşet haberinde:

“Adil yargılanma ihlallerinde 47 ülke arasında Türkiye birinci...”

AİHM şimdiye kadar, Türkiye’deki yargı aleyhine 2 bin 404 karar verdi... Başka bir eşi, emsali yok, birinci ne de olsa...

Rekor...

Ya da adaletsizlik şampiyonluğu...

*

İyi ama bu bir bilgisizlikten, eksiklikten, beceriksizlikten kaynaklanmıyor...

Tam tersi bir istila planının parçası...

Bir bilinçli yok edişin...

Bir işgal hukukunun sonucu...

Dünyayı kandırmanın istatistik rakamlarından pırtlaması...

*

Onun için cezaevine götürülen gazeteciler badanayı, boyayı beğendiler...

Bakan ile masatopu oynayıp anlattıklarına göre, “kolonya ile karşılanıp gülle uğurlanmalarına” şaşıran sadece bizim Mustafa Balbay oldu:

“İyi ama cezaevinde kolonya da, gül de yasak...”

*

Dün geceden bu yana Ahmed Arif’in şiiri dilimde:

“Haberin var mı taş duvar?

Demir kapı, kör pencere,

Yastığım, ranzam, zincirim,

Uğruna ölümlere gidip geldiğim,

Zulamdaki mahzun resim,

Haberin var mı?

Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,

Karanfil kokuyor cıgaram

Dağlarına bahar gelmiş memleketimin...”

*

Haberiniz var mı?..

Ulus, millet, halk...

Ne dersen de...

Hapishanelerde “hüküm olmadan” yıllardır çürüyen aydınlarınızdan... Hukuksuzluğun hücrelerinde “tutuklu” insanların çığlığından... Geceleri uyanıp babasını ağlayarak isteyen, kurban edilmiş çocuklardan...

Hadi; adaletsizlikte şampiyon olduğunuzdan...

Haberiniz var mı?