Cezaevinde harekatı protesto için açlık grevi yapan HDP'li vekil ve başkanlara disiplin cezası

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlatmış olduğu, \'Zeytin Dalı\' harekatını protesto etmek için Kocaeli 1 nolu F tipi Cezaevi\'nde 3 günlük açlık grevi yapan, HDP milletvekilleri Selma Irmak, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım, Burcu Özkan Çelik, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanarak, Tunceli eski Belediye Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in de aralarında bulunduğu 22 kadın tutuklu ve hükümlüye 1 ve 3 ay arasında değişen disiplin cezaları verildi.

Kocaeli 1 nolu F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'nda aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, milletvekilleri Selma Irmak, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım, Burcu Özkan Çelik, Tunceli Belediyesi eski Başkanı Edibe Şahin, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak\'ın da bulunduğu 22 tutuklu ve hükümlü kadın, \'Zeytin Dalı\' harekatını protesto etmek için 24-25 Ocak tarihlerinde 3 günlük açlık grevi başlattı. Adalet Bakanlığı\'na yazdıkları dilekçe ile açlık grevine başladıklarını bildiren ve getirilen yemekleri almayan 22 kişi hakkında Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Haklarında soruşturma başlatılan 22 kişiye savunma yapmaları için de 25 Ocak günü tebligat yapıldı.

Soruşturma kapsamında disiplin kuruluna yazılı ve sözlü savunma veren 10 tutuklu ve hükümlü, Afrin operasyonunu protesto etmek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattıklarını söyledi. Disiplin Kurulu kararında, 11 tutuklu ve hükümlünün Kürtçe ifade vermek istemeleri nedeniyle beyanlarının tutanağa geçirilmediği, bir hükümlünün ise savunma yapmadığı ifade edildi.

DİSİPLİN KURULU: ÖRGÜTSEL DAYANIŞMA

Disiplin Kurulu Başkanlığı\'nca yapılan değerlendirmede, ceza infaz kurumunda sol terör örgütü hükümlülerinin toplu halde örgütsel dayanışma ve protesto amacıyla açlık grevi eylemi gerçekleştirdikleri belirtilerek, hükümlülerin dilekçelerinde gerekçeler öne sürerek yaptıkları eylemi meşrulaştırmaya çalıştıkları ifade edildi. Tutuklu ve hükümlülerin dağıtılan yemekleri almadığına dair tutulan tutanaklar ve açlık grevine başladıklarını belirttikleri dilekçeleri ile eylemi fiilen gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı belirtilen kararda, hükümlü tuluklulara sabit olan eylemleri gereğince disiplin cezası verilmesi gerektiği kaydedildi.

DİSİPLİN CEZASI

Disiplin Kurulu kararında, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, HDP milletvekilleri Burcu Özkan, Çağlar Demirel, Selma Irmak ve Gülser Yıldırım, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve Tunceli eski Belediye Başkanı Edibe Şahin\'in de aralarında bulunduğu 10 kişiye açlık grevi eylemini ilk defa gerçekleştirmeleri nedeniyle alt sınırdan bir ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkonulma cezası verildiği belirtildi. Kararda, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in de aralarında bulunduğu 12 kişiye ise, tekrar etmiş oldukları açlık grevi eylemi nedeniyle üç ay süre ile bazı etkinliklere katılmaktan alıkonulma cezası verildiği kaydedildi. Kararda, verilen disiplin cezasının 22 tutuklu ve hükümlüye tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde İnfaz Hakimliğine, İnfaz Hakimliği kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi\'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.