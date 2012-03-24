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Cezaevinde 'gizli tanık’ operasyonu

Sedat Peker’in gizli tanık Poyraz ve Bedirhan Şinal'i ifade değiştirme için tehdit ettiği iddia edildi

24 Mart 2012 08:23

 

T24 - Sedat Peker’in Ergenekon gizli tanığı Poyraz ile Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof kokteyli atan Bedirhan Şinal’i ifadelerini değiştirmeleri için tehdit ettiği iddia edildi. Düzenlenen operasyonda üç gardiyan ile bir avukat ve 8 kişi gözaltına alındı.

Vatan gazetesinin haberine göre, İstanbul Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Sedat Peker’in Ergenekon davası kapsamında ifade veren gizli tanık Poyraz ve Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atmaktan tutuklu bulunan Bedirhan Şinal’in ifadelerini değiştirmeleri için tehdit edildiği istihbaratı üzerine Peker’in dışarıda bulunan adamları için teknik ve fiziki takip başlattı.

İddiaya göre Peker, Poyraz’ın kimlik bilgilerini deşifre ederek ifadesindeki kendisi ile ilgili bölümleri geri çekmesini istedi. Peker’in adamları Poyraz’a 500 bin dolar teklif etti. Poyraz’ın teklifi kabul etmemesi üzerine Peker’in adamları, gizli tanık ile Atatürk Havalimanı’nda bir restoranda buluşarak ailesine zarar vereceklerini söyledi. Poyraz’a Peker’in yazdığı tehdit mektubu da verildi. Tehditlere rağmen ifadesini değiştirmeyen Poyraz, polise giderek şikayetçi oldu.

 

Molotofçuya 100 bin dolar

 

Teknik takipte Peker’in Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atan Bedrettin Şinal’e ifadesini değiştirmesi için 40 bin dolar teklif ettiğini de belirledi. Şinal’in teklifi kabul etmemesi ve molotof olayının Ergenekon davası ile birleştirilmesi üzerine Peker’in adamları Şinal’e teklifi 100 bin dolara çıkardı. Bu kez teklifi kabul eden Şinal, mahkemeye verdiği ifadede “Polis bana bomba vererek Cumhuriyet’e atmamı istedi. Önceki ifademi reddediyorum” dedi. Peker’in adamları Şinal’in amcası Tacettin Şinal’e 100 bin dolar verdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis dün sabah 4 cezaevi ve 17 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Sedat Peker’in adamı İsmet Yılmaz, avukat B.B., Şinal’in amcası Tacettin Şinal, 2’si Silivri, biri Metris Cezaevi’nde görevli 3 gardiyanın da bulunduğu öğrenildi.

 

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