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Cezaevinde eski hücrelerde mantar yetiştiriciliğine başlandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yıllardır hücre olarak kullanılan yerlerde hükümlü ve tutuklular istiridye mantarı yetiştirmeye başladı

06 Nisan 2018 13:59

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yıllardır hücre olarak kullanılan yerlerde hükümlü ve tutuklular istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden eğitim alan 20 hükümlünün mantar yetiştirmeye başladığını söyledi.
Başsavcı Dönmez, \"Hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmaları için, 2000 yılından önce hücre olarak kullanılan ve yeni infaz sisteminin uygulanması ile kaldırılan 112 metrekare alanın kurumun kendi imkanları ile İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi olarak düzenlendi. Hükümlülerimiz tarafından da üretime başlandı\" dedi.

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