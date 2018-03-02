Cezaevinde çıplak arama iddiası: Regl olan kadının pedine dahi baktılar

Tahliye edildiği gün cezaevinden çıkamadan gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in de aralarında olduğu dört kadına çıplak arama yapıldı. Avukat Berrak Çağlar, “Regl olan bir kadının pedine dahi bakılmış. Bu işkencedir” diye tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Helin Bölek’in de aralarında bulunduğu dört kadının, çıplak arama işkencesine maruz kaldığı ifade edildi. Avukat Berrak Çağlar, “Regl olan bir kadının pedine dahi bakılmış. Bu bir arama değil psikolojik işkencedir” dedi. Çağlar, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Berrak Çağlar, tutuklu olan kişilerin tahliye edildikten hemen sonra cezaevinden çıkarken gözaltına alındığını anımsatarak şöyle konuştu:

“Tutuklu bir kişi hakkında yeni bir soruşturma varsa. Savcı cezaevinde ifade alabilir. Mahkeme tahliye kararı veriyor. Kişi cezaevinden çıkar çıkmaz başka bir soruşturma iddiasıyla yeniden gözaltına alınıyor. Gözaltı demek işkence demektir. Bu uygulama son derece hukuksuz bir uygulamadır. Müvekkillerim çıplak arama bahanesiyle, insanlık onuruna aykırı dayatmalara maruz kalmıştır. Tüm Türkiye’de hapishaneler işkence merkezlerine dönüşmüş durumda. Silivri Cezaevi’nde ise akıldışı uygulamalar var.”

Katiller aklanıyor

Silivri Cezaevi’nde tutuklu Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek de gazetemize yolladığı mektupta, Grup Yorum üyesi üç kişinin İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “Aranan teröristler” listesinde gösterilmesine tepki gösterdi. Gökçek, “Grup Yorum 33 yıldır var. Yasaklarıyla, baskılarıyla birçok iktidar gelip geçti. Ama bizim türkülerimiz ilk günkü tazeliğiyle, coşkusuyla yaşamaya devam edecek. IŞİD’li katiller aklanmaya devam ederken, bizler terörist ilan ediliyoruz” dedi.

Yaklaşık bir sene içerisinde defalarca tutuklanan, her seferinde farklı cezaevine gönderien, cezaevinde ise sürekli başka cezaevlerine sürgün edilen Gökçek, “Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutukluyuz. IŞİD’liler elini halkların kanına bulamış katiller tüm somut delillere rağmen yeni katliamlar için bir bir tahliye ediliyor. Bizler ise sadece sanatımızı yaptığımız için, fikirlerimizden dolayı, yaşam biçimimizden kaynaklı aylardır tutukluyuz” dedi.