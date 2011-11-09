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Dünya

Cezaevinde bulunanlara polis de şaşırdı ANKARA (A.A)

09 Kasım 2011 00:26

-Cezaevinde bulunanlara polis de şaşırdı ANKARA (A.A) - 08.11.2011 - Meksika'daki bir cezaevinde arama yapan polisler, 19 hayat kadını, 100 plazma televizyon, iki çuval uyuşturucu ve horoz dövüşünde kullanılmak üzere 100 adet horoz buldu. Acapulco'daki cezaevinin yüksek güvenlikli bir cezaevi olmasına rağmen mahkumların burada kendi kanunlarını koydukları ve cezaevi yönetiminin mahkumlar üzerinde hemen hemen hiç kontrolü olmadığı belirtildi. Ayrıca, cezaevinde erkek mahkumların kaldığı bölümde 6 kadın mahkumun yaşadığı belirlendi. Burada iki de tavus kuşu bulundu. Meksika'daki cezaevleri aşırı kalabalık olmaları, isyanları ve yönetimin yolsuzlukları ile ünlü. Ülkedeki cezaevlerinde lüks eşya ve silah bulunması da ilk değil. Geçen Temmuz ayında bir başka cezaevinde yatan mahkumların piyango düzenledikleri, ödül olarak da içinde buzdolabı, DVD oynatıcı ve klima olan bir hücre verdikleri ortaya çıkmıştı.

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