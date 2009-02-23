Cezaevinde böyle firar ancak filmlerde olur

Yunanistan'da iki hükümlü cezaevi avlusuna merdiven sarkıtan bir helikopterle kaçtı.



Yunan basın-yayın organları, adam kaçırma ve banka soyma suçlarından 25 yıla mahkum edilen Vasilis Paliokostas ile adam öldürmekten ömür boyu hapis cezası alan Arnavut asıllı Alket Rizai'nin, ülkenin en iyi korunan cezaevi olarak bilinen Pire kenti yakınındaki Koridalos Cezaevinden, cezaevi avlusuna ip merdiven sarkıtan bir helikopterle firar ettiklerini duyurdu.



Firarı durdurmaya çalışan güvenlik ekiplerinin mahkumlara ateş açtıkları belirtilen haberlerde, bu sırada yaralanan olmadığı kaydedildi. Paliokostas ve Rizai, 2006 yılı Haziran ayında da Koridalos Cezaevi bahçesinden benzeri şekilde kaçmışlardı.



Söz konusu firarda, Vasilis Palikostas'ın 1990 yılında yakalandıktan sonra firar eden kardeşi Nikos, kiraladığı helikopteri cezaevi bahçesine indirmiş ve adı geçen iki mahkumu alarak kaçmıştı.



Basın yayın organları, cezaevi güvenlik personelinin, helikopterin işaret fişekleri atarak avluya iniş yapması nedeniyle film çevrildiğini sandıklarını ve firarı engelleme girişiminde bulunmadıklarını belirtti. (AA)





