Cezaevinde bomba patladı: 3 ölü, 16 yaralı

Honduras'ın en büyük cezaevinde bir el bombasının patlaması sonucu 3 mahkum öldü, 16 mahkum yaralandı.



Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Daniel Molina, AFP'ye yaptığı açıklamada, başkent Tegucigalpa yakınlarındaki Tamara cezaevinin bir bölümünden diğerine el bombası fırlatıldığını söyledi.



"Mahkumların, mahkum olduklarını hissetmeleri için cezaevinde alınan önlemlere karşılık olarak bu bombanın atıldığını sanıyorum" diye konuşan Molina, patlamada 3 mahkumun öldüğünü, 16 mahkumun yaralandığını belirtti.



Başkente 20 kilometre mesafedeki Tamara'da 1700 kişilik kapasiteye rağmen 3500 mahkum kalıyor. Cezaevi yönetiminin, mahkumların dışarıdaki suç örgütlerine talimat verdiği gerekçesiyle, son dönemde cezaevinde ziyaretçi kabul edilmesini ve cep telefonu kullanılmasını kısıtladığı kaydedildi.

