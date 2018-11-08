“Cezaevinde bize kötü muamele yapıldı diyenler aptaldır” ifadesini kullanan Nedim Şener, 6 yıl önce ne anlatmıştı?

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Nedim Şener, dün akşam Kanal D'de yayınlanan Buket Aydın ile '40'ın konuğu oldu.

Şener'e 2011 yılında cezaevinde olduğu süre içinde kendisine işkence uygulandığına yönelik iddialar soruldu. Bu tarz iddiaların özellikle sosyal medya üzerinde olduğunu belirten Buket Aydın'a Şener'in cevabı şöyle oldu:

"Gülmemin nedeni bunu dillendiren ve buna inanıyormuş gibi görünen insanların aptallığı. Gerçekten çok aptallar. FETÖ algı yaratma konusunda inanılmaz bir etkisi var. Sosyal medyada algı nasıl yaratılır, adamlardan ders almak lazım. Bu devlet FETÖ ile mücadeleyi fiziken, hukuken kazansa dahi propoganda savaşını kaybeder. İşkence gördü ondan dolayı da… Mehmet Bekaroğlu geçen bunu dillendirebildi. Utanmaz ve ahlaksızca yapabildi bunu. Bu adam baba değil mi? Bu insan, insan evladı değil mi? Açar sorar değil mi? Ahlaksızca bunu yazabildi biliyorsunuz. O anda beni çok sinirlendirdi. O sırada ağzıma ne geldiyse… Hak ettiği şekilde cevabını verdim. Asla ve asla hiç kimseye işkence yapılmadı, yapılmıyor. Kendi dönemim için söylüyorum. Hatta bugün yurt dışına kaçmış bir FETÖ’cü var, Cafer Tokkoya diye, bir binbaşının Sincan’da waterboarding'e maruz kaldığı iddiasını yabancı ülkelerdeki basın kuruluşlarına söyledi. Böyle bir şey varsa, en önce bizim tepki vermemiz gerekir diye ama böyle bir şey yok. Asla ve asla. Hiç kimseye işkence yapılmadı. Ne kötü muamele, ne kötü söz. Aksine biz gardiyanlarla itişirdik, bağırır çağırırdık. Ne biz onlara ne onlar bize kötü muamele içinde olmadı.”

Şener'in bu sözleri sosyal medyada 6 yıl önce katıldığı programda sarf ettiği bazı cümleleri akla getirdi. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Nedim Şener, tahliye edilmesinin ardından 2012'de Ayşegül Arslan'ın CNN Türk'teki programına eşi Vecide Şener ile birlikte katılmıştı.

Şener çifti, programda cezaevindeki kötü muameleyi anlatmıştı.

Vecide Şener'in tekrar gündeme gelen açıklamaları şöyleydi:

“Bu insan tutuklu. Daha hüküm giymemiş, giyeceği de ihtimal. Bütün tutuklular için söylüyor. Süreç uzadığı zaman sizi yaralayan olaylar da artıyor Ayşegül Hanım. Çocuğunuz Silivri'de koğuşlarda en ufak bir yeşillik yok. Gri bir betonun içinde oturan insanlar var. Benim kızım bunları hep duydu, oraya giderken en renkli şekilde giyinmek istiyor. Hesap edememişiz biz efendim, 8 yaşındaki çocuğun eteğinde 3 metal düğme ötüyor diye benim çocuğumun eteğini çıkarttırdılar. Daha büyük bir kız çocuğu olsa buna asla izin vermezdim. Beline hırkasını bağladı…"

Daha sonra söz alan Nedim Şener, ‘vahşet' olarak nitelediği olayı şu ifadeyle anlatmıştı:

"Vahşetin başka örneğini vereceğim. Doğan Yurdakul'un kızı Fransa'dan geliyor. Bu metal problem daha önce eşiyle yaşadığı için… Çok özür diliyorum… (Gözleri dolarak) Sütyenini çıkarıyor ve infaz koruma memuru aramaya geliyor sütyenim yok demek için çıkartıyor göğüslerini gösteriyor…”

Bekaroğlu-Şener tartışması

Şener'in cezaevinde işkence gördüğüne yönelik ilk tartışma, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Berkaroğlu'nun geçen haftalarda sosyal medyada paylaştığı bir mesajla gündeme gelmişti.

Bekaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı mesajda “Yeter artık, sus ve otur! Bir dostum aradı, ‘İçeride FETÖ’cü polisler Nedim Şener’e işkence ettiler, kötü şeyler yaptılar…' dedi. Seni anlıyorum, senin için daha bir şey yazmayacağım. Sen de onda birini iktidara söyleyemeyeceğin lafları muhalefete etme, olur mu?” demişti.

Şener’in de tepki gösterdiği mesaja Adalet Bakanlığı’ndan açıklama gelmişti. Bakanlığın açıklamasında özetle şöyle denilmişti:

“Hiç bir tutuklu ya da hükümlüye olmadığı gibi, adı geçen gazeteciye de cezaevi görevlileri tarafından herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Ayrıca kendisinin bu konuda ne emniyet makamlarına ne savcılıklarımıza ne de bakanlığımıza şikayeti ya da müracaatı olmuştur."