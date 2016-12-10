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Cezaevinde BirGün okumak isteyen eski YARSAV Başkanı hakkında soruşturma

Murat Arslan hakkında cezaevinde BirGün gazetesi ve kitap okumak istediği için soruşturma başlatıldı

10 Aralık 2016 01:36

‘FETÖ’ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği eski Başkanı Murat Arslan, 3 kez dilekçe yazarak Birgün gazetesi ve bazı kitaplar talep etti. Arslan’ın talebi kabul edilmediği gibi hakkında soruşturma açıldı.

İleri Haber’de yer alan habere göre, Yargıçlar ve Savcılar Birliği eski Başkanı Murat Arslan’a cezaevinde 3 kez dilekçe vermesine rağmen BirGün gazetesi ve okumak istediği kitaplar verilmedi. Daha sonra Arslan hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesinde ise Aslan’ın durumu kapalı görüşme sırasında yapılan telefon görüşmesinde eşine anlatması gösterilirken ‘BirGün Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerinde okunması yasaklı listesinde’  denildi.

BirGün’ün bazı muhalif gazeteler gibi birçok cezaevinde sansüre uğradığı ve okunmasının ‘yasaklandığı’ daha önce basına yansımıştı.

 

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