Cezaevinde Azadiya Welat okunmasına izin vermeyen devlet tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan 13 tutukluya Kürtçe olduğu için Azadiya Welat gazetesi okuma yasağının ifade özgürlüğünün bir ihlali olduğuna hükmetti.

Bianet'ten Erol Önderoğlu'nun haberine göre, AİHM, bugün (20 Ocak) karara bağladığı dosyada Türkiye’nin her bir tutukluya 300 euro (yaklaşık 840 TL) manevi ve 500 euro (1.400 TL) da mahkeme gideri karşılığında ödeme yapmasına karar verdi.

Türkiye, 13 tutukluya toplam 10 bin 400 euro (yaklaşık 29 bin 120 TL) tazminat ödeyecek.

13 tutuklunun şikayetlerini değerlendiren AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10'uncu maddesinin ihlal edildiği kanaatine vardı.