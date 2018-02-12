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Cezaevinde 'Afrin' dayağı; mahkumun kafasını kırdılar

İki mahkum, Zeytin Dalı Harekâtı'nı aşağıladığı gerekçesiyle bir mahkumu darp etti

12 Şubat 2018 15:24

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki mahkum, Türk Silahlı Kuvveleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nı aşağıladığını iddia ettikleri bir mahkumu darp etti. Kafatası kırılan mahkum tedavi altına alındı.

Geçen hafta, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olayda, B.U. ve Ş.K. isimli mahkumlar aynı koğuşta kaldıkları A.Z.B. isimli mahkumu darp etti. B.U. ve Ş.K., A.Z.B.'nin televizyon izlendiği sırada Afrin Operasyonu'nu aşağılayarak, şehitlere ve operasyonda olan Türk askerine hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisini uyardıklarını, uyarılarına rağmen söylemlerine devam eden A.Z.B.'yi dövdüklerini söyledi.

Başının arkasına darbe alan A.Z.B. de Afrin konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkumun kendisini dövdüğünü belirtti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Z.B.'nin kafatasında kırık olduğu belirlenirken, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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