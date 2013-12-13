Cezaevinde 15-19 yaş arasında 3 bin 764 tutuklu var

Hülya Karabağlı / ANKARA

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün soru önergesine verdiği yanıta göre, cezaevlerinde 15 yaş altı hükümlü ve tutuklu ile yabancı uyruklu kişiler dışında 129 bin 506 kişi var. 15-19 yaşında 3 bin 764 tutuklu bulunuyor. Öğrenci olduklarını beyan eden 79 mahkumdan 64'ü tutuklu.

Ergin, CHP'li Aygün'ün cezaevlerinde "tutuklu-hükümlü, suç türleri ve öğrenci sayısı"na ilşkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Rakamlar, cezaevlerinin dolup taştığını gösteriyor. Tutuklu sayısının yüksek oranı dikkat çekiyor. Buna göre, 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle cezaevlerindeki manzara şöyle:

Terör suçlusu tutuklu ve hükümlü sayısı 7 bin 884. 15-19 yaş arasında 3 bin 764 tutuklu, 2 bin 179 hükümlü olmak üzere 5 bin 943 kişi cezaevinde. 20-24 yaş gurubunda 5 bin 811, 25-29 yaş gurubunda ise 5 bin 645 tutuklu bulunuyor.

Adam öldürme suçunda 4 bin 29 tutuklu, 3 bin 107 kişi de cinsel suçlar tuklusu. 2 bin 675 kişi de hırsızlıktan tutuklu.

Adalet Bakanlığı'ndan, Hüseyin Aygün'e gönderilen yanıt şöyle: