Cezaevilerinde 10 yılda 420 kişi intihar etti!

Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde son 10 yılda 420 mahkûm intihar etti. CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın yazılı sorularına Adalet Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, 2006 yılı ve sonrasında cezaevlerinde intihar ederek hayatını kaybeden mahkûmların sayıları ve suç gruplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre veriler şöyle:

-2006 yılında 70 bin 277 kişi cezaevinde yatarken 32 adli, 2 terör suçlusu 34 kişi intihar etti.

-2007’de toplam 90 bin 837 mahpus bulunurken 25 adli, bir terör suçlusu canına kıydı.

-2008 yılında ise tutuklu ve hükümlü sayısı 103 bin 235 oldu. 37 adli, 1 terör suçlusu intihar etti.

-2009 yılında 116 bin 340 mahkûm arasında 38 adli ve bir terör suçlusu olmak üzere toplam 39 kişi intihar etti.

-2010’da cezaevlerinde 120 bin 814 kişi vardı. İntihar sayısı 43 adli, 3 terör suçlusu, 46 oldu.

-2011’de bu sayı yeniden 34’e düştü. Tutuklu ve hükümlü sayısı 128 bin 604’e yükselirken 32’si adli, biri çıkar amaçlı suç örgütü üyesi ve biri terör suçlusu olmak üzere 34 intihar vakası yaşandı.

-2012 yılında 136 bin 20 tutuklu ve hükümlü bulunurken, 39 adli ve 1 terör suçlusu olmak üzere 40 intihar kayıtlara geçti. 2013 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı 145 bin 478’e yükselirken 41 adli, 2 çıkar amaçlı suç örgütü üyesi ve 1 terör suçlusu olmak üzere toplam 44 kişi intihar etti.

En fazla vaka 2014 yılında

2014’te cezaevlerindeki intiharlara Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu da eklenirken, vakalar diğer yıllara göre en yüksek rakama yükseldi. 158 bin 837 kişinin cezaevlerinde bulunduğu 2014’te 48’i adli, 1’i çıkar amaçlı suç örgütü üyesi ve 4’ü de terör suçlusu olmak üzere 53 kişi cezaevinde intihar etti.

-2015’te 178 bin 837 mahpus bulunurken, 45 adli ve bir terör suçlusu toplam 46 kişi canına kıydı.

2016 yılında ise bu rakam ilk üç ayda 19 adli ve bir terör suçlusu, 20 olarak gerçekleşti.