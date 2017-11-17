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Cezaevi ziyaretinde FETÖ'den gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, cezaevindeki amcasını ziyarete gelen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen T

17 Kasım 2017 18:07

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, cezaevindeki amcasını ziyarete gelen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen T.Ç., gözaltına alındı.
Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde, \'kasten öldürme\' suçundan tutuklu bulunan amcası İ.Ç.\'yi saat 10.30 sıralarında ziyarete gelen T.Ç.\'nin kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sonucu T.Ç.\'nin, Bodrum Sulh Ceza Hakimliği\'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ç., adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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