Cezaevi yönetiminden ölen gencin ailesine: Oğlunuz dilini kesip, kendini yaktı!

Muğla'nın Fethiye İlçesi’nde gasp suçundan kaldığı cezaevinde işkence gördüğü ve yakıldığı ileri sürülen 30 yaşındaki Tarık Karaman, tedavi gördüğü hastanede öldü. Cezaevi yetkililerinin aileye Karaman’ın dilini kesip, kendini yaktığını bildirdiği ortaya çıktı.

Cavit Akgün’ün DHA’da yer alan haberine göre, İzmir’in Alsancak Semti’nde 5 yıl önce tartıştığı bir kişiyi dövüp gasp etmekle suçlanan Tarık Karaman’a, 7 yıl hapis cezası verildi. Fethiye T Tipi Cezaevi’nde cezasını çeken Karaman, tahliye olmasına iki yıl kala, geçen 17 Eylül’de, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cezaevi yönetiminin durumu bildirmesi üzerine Karaman’ın İzmir’de yaşayan annesi 59 yaşındaki Gülsün Karaman ile inşaat işçisi babası 60 yaşındaki Şerif Karaman kentte geldi. Cezaevi yetkililerinin aileye Karaman’ın dilini kesip, kendini yaktığını bildirdiği kaydedildi. Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi süren Tarık Karaman, 9 günlük yaşam savaşını kaybederek bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

‘Dilini kesip, kollarını yakacak bir insan değil’

Yapılan otopsinin ardından Karaman’ın cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Karaman’ın cenazesi son kez İzmir’in Menemen İlçesi’ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından Karaman, Asarlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Karaman’ın dayısının oğlu Bülent Arslan, "Söylenecek söz bulamıyorum. Ailesine intihar ettiğini söylemişler. Tahliye olmasına 2 yıl kalan bir mahkumun böyle bir şey yapacağına kimse inanmaz. Zaten bir ay önce ailesi kendisini ziyarete gittiğinde cezaevinde huzurunun olmadığını, sürekli cezaevi infaz görevlileri ve mahkumlar tarafından sıkıştırıldığını anlatmış. Dilini kesip, kollarını yakacak bir insan değil. Hücrede kalıyormuş. Oraya çakmak ve kibrit giremez. Olayın sorumluların araştırılmasını istiyoruz" dedi.