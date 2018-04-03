Cezaevi yönetimi sinekten örgüt çıkardı

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Duran Kıvanç’ın, başka bir cezaevinde tutuklu arkadaşı Gülay Korkmaz’a yazdığı ve içinde, "Ankara’da sivrisinek var mı? Bolu’da halen var inanır mısın?" ifadeleri bulunan mektup, cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulundu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Kıvanç’ın, başka bir cezaevinde tutuklu arkadaşı Gülay Korkmaz’a, “Silivri’de sinek öldürme komitesi vardı. Bizim de sinek öldürme timimiz (SÖT) vardı. Yaz kış demeden işbaşındaydı. Ankara’da sivrisinek var mı? Bolu’da halen var inanır mısın? Öyle böyle değil hemde...” diye yazdı.

Mektup, bu ifadeler nedeniyle cezaevi yönetimi tarafından sakıncalı bulundu. Cezaevi Disiplin Kurulu, bu cümlelerin şifreli olduğunu, mektubun terör örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmesine neden olabileceğini öne sürerek, mektubun alıkonmasına karar verdi.

“Terör Örgütü” üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Duran Kıvanç, 5 Mart 2018 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan arkadaşı Gülay Korkmaz’a gönderdiği mektuba el konulduğunu söyledi. Gazetemize “Sakıncalı Mektup Değerlendirme Kararını” ve bir mektup yollayan Kıvanç, “Siz kış ortasında sivrisinek görseniz şaşırmaz mısınız? Bu hapishane dedikleri böyle bir şey. Yaz kış uçuşuyor sivrisinekler. Daracık hücrelerde o kadar çok oluyorlarki, ilginç geliyor insana. Üstüne bir de 30- 40 sinek öldürünce artık espirisi oluyor işi. ‘Sinek öldürme komitesi işbaşında’ gibi. Arkadaşıma gönderdiğim mektupta bu sinek espirisini anlatmıştım sadece. Ancak cezaevi Disiplin Kurulu şifreli konuşma olarak, örgütsel konuşma olarak değerlendirdi. Sinekten yağ çıkarır gibi, sinekten örgütsel haberleşme çıkardılar” diye yazdı.