F Tipi Cezaevi yönetimi: Gazeteci İsmail Saymaz teröristtir!

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Ali Haydar Saygılı adlı mahkûmun Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a gönderdiği cezaevi sorunlarını anlatan faks, "yasadışı terör örgütü üyelerinin birbirleriyle örgütsel amaçlı haberleşmesi" diye yasaklandı.

Yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti (MKLP) üyeliği iddiasıyla Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kalan Ali Haydar Saygılı, geçen 29 Ocak’ta Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’a gönderilmek üzere, bir faks kaleme aldı. Saygılı, faksta, cezaevinde bir başka arkadaşının yanına geçmek istediklerinde idarenin bu talebi dikkate almadığını, tersini yaparak zorla yerlerinin değiştirildiği anlattı.

“Hapishanelerde” diye başlayıp “değildir” diye biten faksta, bu uygulamanın son örneğini aktardı. Ne var ki faks, cezaevinin Disiplin Kurulu’na takıldı. 30 Ocak’ta toplanan kurul, Saygılı’nın Saymaz’a gönderdiği faksta “yasadışı terör örgütü üyelerinin birbirlerine, örgütsel konularda bilgi ve haber vererek, kamuoyu oluşturmak maksadıyla yazılmış yazılar olduğu”nu savundu. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 9/3. maddesi gereğince “terör örgütü mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine neden olduğu” gerekçesiyle faks karalanarak, sahibine iade edildi.

Bunun üzerine Saygılı, bu kararı da ekleyerek, ikinci bir faks yolladı. Saygılı, ikinci faksta, “Bu vesileyle sizin ve gazetenizin de ‘terör örgütü’ olduğunuza dair ‘tespit’ yapılmış oluyor. Bu örnek ne denli keyfi yorumlara bağlı olarak haklarımızın sınırlandığını gösteriyor” dedi.