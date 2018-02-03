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Cezaevi önündeki silahlı saldırıya 2 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Süleyman Çokdoğruol'u (35) tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde bacağından vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

03 Şubat 2018 17:47

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Süleyman Çokdoğruol\'u (35) tutuklu bulunan bir arkadaşını ziyarete gittiği cezaevi önünde bacağından vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.  
Olay, geçen Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki E Tipi Kapalı Cezaevi\'nin önünde meydana geldi. Silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşı S.A.\'nın ziyaretine giden Süleyman Çokdoğruol, otomobilini park edip cezaevinin kapısına doğru yürürken, silahlı saldırıya uğradı. Plakası çamurla kapatılan otomobilden açılan ateşte bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Çokdoğruol, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubes Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Süleyman Çokdoğruol\'una saldıranların, aralarında daha önceden silahlı kavga nedeniyle husumet bulunan Durmuş K. ve İsmail D. olduğu tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, her iki şüpheliyi de yaptıkları operasyonla yakalandı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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