Cezaevi nüfusu 224 bin oldu; 22 binin yatacak yeri yok!

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde 85 bin 105’i tutuklu, 139 bin 773’ü hükümlü toplam 224 bin 878 kişinin bulunduğunu açıkladı. Cezaevlerinin kapasitesi ise 202 bin 676 kişi. Kapasitenin üzerindeki 22 bin 202 tutuklu ve hükümlünün yerde yattığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberinde bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir mahkûmun 2016 yılı itibarı ile devlete günlük maliyetinin 78 TL olduğu bildirildi. Bu durumda cezaevlerindeki 224 bin mahkûmun devlete günlük maliyeti 17 milyon 540 bin TL, yıllık gideri ise 6 milyar 402 milyon oldu. Diğer yandan yıl içinde cezaevine giren ve sonrasında tahliye edilenler düşünüldüğünde bu rakam daha da yükseliyor. Böylece cezaevlerine harcanan para, birçok bakanlığın bütçesini geride bıraktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Adalet Bakanlığı’na bilgi edinme talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı'ından verilen yanıtta, 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla UYAP Bilişim Sistemi kapsamında yapılan sorgulama neticesinde ceza infaz kurumlarında 85 bin 105 tutuklu, 139 bin 773 hükümlü olmak üzere 224 bin 878 kişi bulunduğunu bildirildi.

Bu kişilerden; 212 bin 361’inin erkek, 9 bin 733’ünün kadın, 2 bin 784’ünün çocuk olduğunu aktarıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Haziran tarihi itibariyle Türkiye’de 291 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık ceza infaz kurumu, 2 çocuk eğitimevi, 8 kadın kapalı, 4 kadın açık, 6 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 381 ceza infaz kurumu hizmet veriyor. Sitede, bu kurumların kapasitesinin 202 bin 676 kişi olduğu ifade edildi. Bu durumda 22 bin 202 kişinin cezaevinde yatacak yerinin olmadığı anlamına geliyor.

21 kişilik yerde 80 kişi kalıyor

Cezaevlerinin nüfusunun mevcut kapasitenin üzerine çıkması, çok sayıda mahkûmu yer yataklarında yatmak zorunda bırakıyor. Örneğin Sincan Cezaevi’nde 7 odalı koğuş sisteminde normalde 21 kişi kalması gerekirken, bu sayının bugün 42 kişiye çıktığı öğrenildi. Son olarak tutuklu ve mahkumların futbol oynadığı alan ile yemekhanelere de yer yatağı konulmaya başlandığı ve bu koğuşta kalan mahkûm sayısının 80’e yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere gelen yayınlara ve kütüphaneden yararlandırılmalarına ceza infaz kurumları kurulları tarafından karar verildiğini belirtirken, “hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda yayın temini ve kütüphaneden yararlanmaları sağlanmaktadır. Tüm ceza infaz kurumlarımızda kitaplık veya kütüphane bulunmakta olup yeterli miktarda kitap vardır” dedi.