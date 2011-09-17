-Cezaevi nakil aracındaki yangın KAYSERİ (A.A) - 17.09.2011 - Kayseri'de, cezaevi nakil aracında meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden mahkumların cenazelerinden alınan numuneler, DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan mahkumların cenazelerinden savcı nezaretinde alınan numuneler, DNA testi yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Karşılaştırma yapılması ve ceset parçalarının kime ait olduğunun belirlenmesi için mahkumların ailelerinden de örnekler alındı. Kimlik tespiti çalışmalarının ardından cenazelerinin yarın ailelerine teslim edilebileceği belirtildi. Van'dan İstanbul'a giden cezaevi nakil aracında dün çıkan yangında, Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka (18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve Medeni Demir (47) yanarak hayatını kaybetmişti.