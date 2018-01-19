T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi nakil aracı ile çarpışan motosikletteki çift öldü

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de cezaevi nakil aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Fatih Karak (36) ile eşi Gülay Karak (29) yaşamını yitirdi

19 Ocak 2018 20:35

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de cezaevi nakil aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Fatih Karak (36) ile eşi Gülay Karak (29) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolu, Çan köprülü kavşağı katılım yan yolu üzerinde meydana geldi. Kavşaktan il merkezi istikametine dönüş yapan Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne ait Tarık Tasar\'ın kullandığı 17 UU 476 plakalı nakil aracı ile özel güvenlik görevlisi Fatih Karak\'ın yönetimindeki 17 GM 955 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Fatih Karak ile arkasında oturan eşi Gülay Karak olay yerinde hayatını kaybetti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından, çiftin cenazesi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cezaevine ait nakil aracını kullanan sürücü Tarık Tasar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fatih Karak ve Gülay Karak çiftinin Asya isminde 4 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAFatih KarakGülay KarakKazaKavşaktanTipi Kapalı CezaeviTarık TasarUUGMEmniyet Müdürlüğü Olay YeriDevlet HastanesiCezaevineAsyaPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24