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Cezaevi nakil aracı devrildi; 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'dan Silivri Cezaevi'ne tutuklu götüren nakil aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

22 Kasım 2012 23:02

 

Diyarbakır'dan Silivri Cezaevi'ne tutuklu götüren, sivil memur M.G. yönetimindeki 34 BP 8960 plakalı cezaevi nakil aracı, Kayseri-Malatya Karayolu, Mazıkıran mevkisinde devrildi. 12 kişi yaralandı. 

Kazada, sürücü ve tutuklulardan S.Ç. (58), M.C.K. (35), jandarma başçavuş M.M.C. (39), jandarma er Y.B (21) ile isimleri öğrenilemeyen 6 asker ile 1 sivil memur yaralandı.

Yaralılardan durumları iyi olan 6 asker ve 2 sivil memur Gürün Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilirken, S.Ç, M.C.K, M.M.C. ve Y.B. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

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