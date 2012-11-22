Cezaevi nakil aracı devrildi; 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'dan Silivri Cezaevi'ne tutuklu götüren, sivil memur M.G. yönetimindeki 34 BP 8960 plakalı cezaevi nakil aracı, Kayseri-Malatya Karayolu, Mazıkıran mevkisinde devrildi. 12 kişi yaralandı.

Kazada, sürücü ve tutuklulardan S.Ç. (58), M.C.K. (35), jandarma başçavuş M.M.C. (39), jandarma er Y.B (21) ile isimleri öğrenilemeyen 6 asker ile 1 sivil memur yaralandı.

Yaralılardan durumları iyi olan 6 asker ve 2 sivil memur Gürün Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilirken, S.Ç, M.C.K, M.M.C. ve Y.B. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.