Cezaevi nakil aracı devrildi: 28 yaralı

Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 14'ü asker 28 kişi yaralandı.

Sivas'tan Tekirdağ'a mahkum götürdüğü bildirilen Y.E.S. yönetimindeki 58 TN 580 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Ankara Karayolu Halimin Hanı mevkiinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 2 astsubay, 1 uzman çavuş ve 11 er ile 12 mahkum ve 2 sürücü yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan şoför Yunus Emre Selvi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.