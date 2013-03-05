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Cezaevi nakil aracı devrildi: 28 yaralı

Sivas'tan Tekirdağ'a mahkum götürdüğü bildirilen Y.E.S. yönetimindeki 58 TN 580 plakalı cezaevi nakil aracı, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi

05 Mart 2013 11:53

Sivas'ta cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 14'ü asker 28 kişi yaralandı.

Sivas'tan Tekirdağ'a mahkum götürdüğü bildirilen Y.E.S. yönetimindeki 58 TN 580 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Ankara Karayolu Halimin Hanı mevkiinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 2 astsubay, 1 uzman çavuş ve 11 er ile 12 mahkum ve 2 sürücü yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan şoför Yunus Emre Selvi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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